涉貪前警政監林明佐 大小便失禁、坐骨神經痛戒護住院

林明佐昨天（9日）由法警戒護住院治療，圖為他去年底坐輪椅出庭受審情景。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/01/10 17:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐（已免職），涉嫌把偵查機密洩露給九州犯罪洗錢集團被起訴，羈押禁見逾6個月，林明佐向台中高分院提抗告，以大小便失禁，泌尿道感染導致副睪炎等請求交保被駁回，不過，台中地院昨天同意他，在法警戒護下住院治療。

林明佐被控當「內鬼」，與「最美董座」徐培菁同居，並接受徐的供養，把偵查機密洩露給九州犯罪洗錢集團。針對林明佐戒護住院治療，台中地方法院今天（10日）表示，林明佐仍羈押禁見中，因有坐骨神經痛病症，台中看守所依羈押法第56條，「被告受傷或罹患疾病，經醫師診治後認有必要時，看守所得護送醫療機構醫治，事後由看守所檢具診斷資料以書面陳報為裁定羈押之法院」，向台中地院通報聲請讓林明佐戒護就醫，台中地院准許，林明佐與主治醫師討論後，決定就罹患的病症分次進行微創手術，昨天（9日）戒護住院治療中。

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至於林明佐罹患詳細病症與診療內容，台中地院指出，因事涉（病患）個人隱私權益，不便公開揭露，不過，依林明佐向台中高分院抗告的內容，他指自己罹患腰薦椎脊髓內許旺式細胞瘤，已壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理，又因泌尿道感染導致副睪炎，病情加劇，坐立難安，夜晚無法入睡，需要長期靜養開刀，並無逃亡可能，聲明撤銷羈押禁見，讓他具保。

法官卻認為，林明佐與徐培菁同居，涉嫌收受徐培菁的賄賂及不正利益，還洩密給徐培菁，導致檢警偵查失利，涉嫌貪污治罪條例等罪嫌重大，至於健康部分，法官詢問看守所，是否有「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」情形，看守所未說明是否有非保外治療顯難痊癒的情形，法官認為不宜具保，不宜停止羈押，駁回林明佐的抗告，不得再抗告。

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