科技老總年收千萬卻拒繳稅被管收 再不還恐牢裡過春節

徐姓科技老總（中）年收千萬卻欠繳綜所稅與健保費共1600萬元，昨被士林分署聲請管收獲准。（士林分署提供）

2025/01/10 17:06

〔記者溫于德／台北報導〕某科技公司徐姓總經理有千萬年收，卻拒繳綜合所得稅、健保費共1600萬餘元，行政執行署士林分署決定硬起來，昨向士林地院對徐男聲請管收，當庭獲裁准，隨即送往看守所進行管收，且若徐男仍未提出合理清償方案，恐將在看守所度過農曆新年。

這名50多歲的徐男於2008年至2010年間擔任科技公司的總經理，光是2011年的薪資所得就高達3446萬餘元，卻拒絕繳納2011、2013年的綜所稅，同時欠繳2019年至2023年的健保費，總共欠繳1600萬餘元。

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後來徐男還被查出，2011年起就有多次移轉資產的行為，包括將3466萬餘元薪資所得提領3076萬元再隱匿、將400萬元移轉至配偶名下、2014至2018年間又陸續從帳戶中提領或轉匯逾690萬元、將價值611萬元的股票無償贈與家族企業。

士林分署表示，即便徐男名下已無財產，仍於2017年間繳納14萬元保證金加入台北某高檔俱樂部，並每月繳納6000多元月費，顯見徐的經濟狀況優渥，卻刻意裝窮以規避稅款及健保費債務；且徐男直到去年3月被分署向俱樂部調查後，才迅速退會以掩蓋事實。

士林分署表示，即使成功執行徐男的財產，也只拿到存款5277元與俱樂部保證金14萬元，執行官決定昨日訊問徐男並經審酌相卷正資料後，認徐男已符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「財產有隱匿或處分之情事 」等管收事由，立即就向士院聲請管收，並獲法官裁准；徐男已被送往看守所進行管收。

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