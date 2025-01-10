北檢打詐預警中心首次出擊 破獲全台最大假出金詐團

台北地檢署。（資料照）

2025/01/10 15:31

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署指揮新北市刑大，破獲全台最大假出金詐欺集團，該詐團涉協助超過3081個假投資網站假出金詐騙被害人，佯裝被害人有獲利假象，以假出金方式誘騙投資，致被害人誤信這些網站是正當投資管道，而持續並投入大量資金，總計被害人高達7075人，金額逾193億餘元，檢方已聲請羈押涉案被告42人獲准。

北檢在去年10月間奉高檢署指示成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報及資料調取、整合的時效，日前接獲金融機關通報臨櫃異常匯款情形，並協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，由檢察官綜整後，規劃斬金行動，指揮新北市刑大溯源偵辦，破獲全台最大規模的假出金詐欺集團。

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北檢指出，這個集團涉協助超過3081個假投資網站假出金詐騙被害人，其詐欺手法是由詐團成員架設假投資網站或應用程式，並佯裝投資公司人員於網路上刊登招攬投資廣告，等被害人遭誆騙始交付投資款項後，假出金集團再指派「出金手」將小額款項匯款至被害人帳戶，佯裝被害人有獲利假象，以假出金方式誘騙投資，致被害人誤信持續並投入大量資金，總計詐騙金額超過193億餘元。

檢方指揮新北刑大執行「斬金行動」，自去年12月底起分為三波行動，陸續執行搜索及傳訊案關人等，經清查本案被害人遍及全臺，截至去年12月26日止統計已報案被害人計7075人，財損金額推估約為193億餘元（持續比對中），假出金金額約為6億329萬餘元。

這次行動是由北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑大偵辦，共計動員14名檢察官支援及14名檢察事務官協辦，並指揮新北市政府警察局逾300名警力，並申請高檢署支援M化偵查網路系統，達成科技執法效果。

北檢指出，第一階段斬金行動成果如下：第一階段（三波）斬金行動共計拘提56人、聲押42人獲准，查扣現金1301萬餘元、黃金460.75公克（約128萬元），匯款單一批、交易明細表一批、瓦斯槍4把、鎮暴彈2包、塑膠手榴彈1顆、手機74支、電腦5台、點鈔機2台、汽車2輛、大麻菸彈19顆、磅秤1台。另查獲毒品分裝場1處，查扣第三級毒品愷他命1.2公斤、哈密瓜錠345公克、毒品咖啡包1466包及分裝工具一批。

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