「喪魔仔」法力高強能斬桃花？ 惡狼裝神弄鬼猥褻性侵母女被重判

林男宣稱自己是法力高強的「喪魔仔」，以斬斷桃花外遇為由，伺機猥褻小芳與母親，並性侵害小芳得逞。（示意圖）

2025/01/10 16:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣林姓男子自稱會通靈，是法力高強「喪魔仔」，2023年間，女子小芳的母親，為了丈夫外遇傷心，求助林男斬老公的桃花，林男伺機裝神弄鬼，宣稱母女住處有鬼，被人下符咒，再以會按摩為由，伺機猥褻小芳母女，食髓知味後，再以向城隍爺求助斬斷桃花等騙詞，把小芳帶到汽車旅館，威脅「讓妳嫁不出去」、「我的符咒很厲害」性侵得逞，一審卻僅依強制性交與猥褻判刑5年6月，二審認為小芳是智能障礙者，撤銷一審判決，改依改依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪、強制性交罪，合併判處林男9年徒刑。

判決書指出，經營國術館的林男，聲稱自己有通靈、畫符咒等異能，女子小芳（化名）出生8個月時因熱痙攣，自幼發展遲緩，屬於中度智能障礙者，林男認識小芳與母親約20、30年，2023年間，小芳母親為了丈夫外遇而求助林男，想要問神祭改斷絕老公桃花，林男宣稱小芳的爸爸「引鬼入厝」，住處有鬼魂，陰氣很重。

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2023年1月，林男到小芳住處查看，又宣稱住處飲水機、床鋪都被下符咒，林男並伺機向小芳與母親宣稱，自己擁有高強異能，會使用符咒，是法術很厲害的「喪魔仔」。

林男先叫小芳去買金紙錢，支開小芳後，他告訴小芳的母親，自己會按摩術，可幫忙按摩解除小芳母親酸痛，小芳母親同意後，林男不斷說自己是會施用符咒的「喪魔仔」，伺機伸鹹豬手撫摸胸部，直到小芳買金紙錢回來，林男才停止。

林男見小芳返回，又把歪主意動到小芳身上，向小芳宣稱自己會按摩術，小芳同意按摩後，被林男猥褻得逞。

林男食髓知味，以要斬斷小芳父親的外遇為由，邀請小芳到彰化市城隍廟拜拜，卻把小芳帶到汽車旅館，又以復健為由，指示小芳脫外褲，小芳雖一度拒絕，林男仍強拉脫衣，小芳不斷抵抗，林男威脅說，「讓妳嫁不出去」、「我的符咒很厲害」，進一步性侵害得逞。

彰化地院一審時，林男否認犯行，法官不採信辯詞，依強制猥褻罪兩次，以及強制性交罪一次，判處徒刑5年6月，檢方與林男都上訴二審。

高等法院台中分院認為，小芳是智能障礙者，且林男認識小芳長達20至30年，知悉小芳智能障礙，一審卻僅依強制性交罪論處，撤銷一審判決，改依改依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪、強制性交罪論處，合併改判林男9年徒刑，可上訴三審。

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