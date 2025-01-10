猥褻獲緩刑 惡男又持裸照逼少女自拍吃屎喝尿照

李男猥褻少女的緩刑期間，又脅迫另一少女自拍吃屎喝尿，用排泄物塗抹身體的噁心照片，法院判刑6年4月。（情境照）

2025/01/10 11:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子4年前猥褻未滿14歲少女，法院輕判6月徒刑，緩刑3年，他又於緩刑期間，持另一名少女的裸照，威脅要把裸照散發至學校，「找別人去學校強姦妳」，脅迫少女自拍不雅裸照，還包括吃屎喝尿，把排泄物塗抹身上等性影像給他，甚至要求少女與他見面，台中地院審理時，李男坦承犯行且賠償對方和解，法院依脅迫使少年（少女）自行拍攝性影像罪，判處6年4月徒刑，可上訴。

判決書指出，李男於2021年1月間，透過臉書認識一名未滿14歲少女，成為男女朋友，同年2月28日兩人約會，上身赤裸親吻相擁入睡，被少女的母親發現提告，桃園地方法院依對未滿14歲女子猥褻罪判刑6月，可易科罰金，緩刑3年，條件是提供130小時義務勞務，接受法治教育課程4場次。

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事隔約2年，李男於2023年3、4月間，在通訊軟體LINE群組，見有人上傳一名未滿18歲少女的裸照與Instagram帳號，他從同年5月21日起至9月24日止，竟透過通訊軟體Instagram與這位少女連繫，恫稱要將上述不雅影片傳送至學校、告知少女的母親與朋友、「找別人去學校強姦妳」，脅迫少女於自宅自拍李男指定的裸體照片，還包括吃排泄物並塗抹於身上等性影像，透過Instagram傳送予李男。

李男食髓知味而變本加厲，要求少女與他見面，少女不堪其擾，告訴母親後報案提告，警方查扣李男手機，還發現他向多名網友索取裸照等性影像。

台中地院審理時，李男賠償少女及父母和解，法官認為他已經盡力尋求賠償對方，其惡性與犯罪情節尚非至為重大，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，不過，法官也強調，李男有猥褻少女前科，緩刑期間再犯本案，且他還向多名網友索取裸照等性影像，顯示他不是一時失慮的偶發性犯案，刑度不宜過輕，依脅迫使少年（少女）自行拍攝性影像罪，判處李男6年4月徒刑，可上訴。

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