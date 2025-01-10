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    首頁　>　社會

    被懷疑搞外遇 水電工遭妻持刀當街追砍中2刀

    羅男被緊急送往醫院救治。（記者邱俊福翻攝）

    羅男被緊急送往醫院救治。（記者邱俊福翻攝）

    2025/01/10 11:04

    〔記者邱俊福／台北報導〕「有女子持刀追砍男子！」，北市1名羅姓水電工被林姓老婆懷疑搞外遇，雙方起口角衝突，昨深夜羅男騎車赴北市中山區欲載因此負氣離家的老婆時，當街遭老婆持水果刀一路追砍，轄區北市警中山分局民權一派出所據報，派員趕抵制止，先將被砍2刀的羅男緊急送醫救治，幸無大礙，並逮回林女偵辦，由於羅男不提出傷害告訴，全案依家庭暴力防治法移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，昨天上午，55歲羅男因被50歲老婆林女懷疑有外遇問題，雙方爆發口角衝突，沒有工作的林女隨即負氣離家，獨自一人到北市中山區一帶閒晃。

    羅男昨晚9時許聯繫上林女，羅男便騎車前往中山區吉林路欲載林女返家時，林女心生不滿，遂持購買的水果刀攻擊羅男，羅男見狀，一路狂奔求救，林女緊追其後，雙方追逐至民權東路二段前，期間路過民眾聞訊立即向警方報案。

    警方據報到場時，林女主動交付警員犯案用的水果刀，警方也馬上將被砍傷的羅男送往馬偕醫院治療，經查羅男右胸有穿刺傷、右上臂割傷，所幸意識清醒、無生命危險；行兇林女則被警方帶回派出所偵訊，依法究辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    警方據報轄區發生女子追砍男子案件，調派大批警力到場處理。（記者邱俊福翻攝）

    警方據報轄區發生女子追砍男子案件，調派大批警力到場處理。（記者邱俊福翻攝）

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