彰警連破2道門攻堅 破獲詐團據點逮5車手

鹿港警分局員警荷槍實彈連破2道鐵門，一舉逮捕詐團5名車手。 （警方提供）

2025/01/10 09:37

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙猖獗，彰化縣警局統計，2024年12月縣民每天遭詐金額高達3億餘元，平均每天高達上千萬元，警方為瓦解詐騙集團不遺餘力，鹿港警分局員警日前荷槍實彈連破2道鐵門，破獲一個車手集團，一舉逮捕5名車手，這也是首度有詐團車手集體落網，警方打詐、阻詐毫不鬆懈。

彰化縣警局長陳明君今天（10日）透過打詐儀錶板，說明2024年12月份彰化警方受理686件詐騙案，民眾遭詐金額高達3億1234萬元，平均每天達上千萬元，不過相較11月份受理件數765件及財損5億754萬元，均呈下降趨勢。

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縣警局去年打詐成果豐碩，共查獲各類詐欺集團250件、詐欺犯1539人，另查扣汽車、現金及扣押金融帳戶存款等總計價值2億餘元。另攔阻詐騙金額達7億1626萬元，除結合金融機構阻詐6億415萬元外，另因應詐欺集團以面交取款方式騙取贓款，經加強查緝線上面交車手，攔阻面交金額達1億1211萬元。

鹿港警分局日前接獲民眾報案遭假投資詐騙後，隨即成立專案小組展開調查，掌握到一個車手集團據點，員警荷槍實彈強力攻堅，連續擊破兩道鐵門後，將藏匿在屋內的5名車手集團成員查獲到案，並查扣相關作案車輛、工作證、本票、收據等贓證物，全案依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

鹿港警分局員警荷槍實彈連破2道鐵門，衝入屋內逮捕詐團5名車手。 （警方提供）

彰化縣警局長陳明君今天透過打詐儀錶板說明打詐成果。（記者湯世名攝）

彰化縣警局統計，去年12月縣民每天遭詐金額高達3億餘元，平均每天高達上千萬元。（記者湯世名攝）

員林警分局查獲疑似非法幣商。（警方提供）

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