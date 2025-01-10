台南女千里迢迢北上內湖尋愛 遭放鴿子掩面痛哭

劉女千里迢迢從台南北上，還花光身上所有現金，卻在社區前白等半天。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/10 09:45

〔記者鄭景議／台北報導〕46歲劉姓女子日前在網路上認識一名男網友，兩人相談甚歡，昨相約在台北市內湖區一處社區前見面，劉女千里迢迢從台南北上，還花光身上所有現金，卻在社區前白等半天，最後在社區前掩面痛哭，社區警衛通報內湖分局請警方派員前來，告訴劉女此為詐騙，劉女才跟員警回去。

據了解，劉女在網上認識這名男網友數個月，劉女為尋愛輾轉奔波北上，孰料到達約定見面地點後，男網友竟失聯無蹤，劉女已花光身上所有現金，山窮水盡之下，只能向獲報到場的員警求助。

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員警跟劉女溝通後說明她疑似受感情詐騙，勸劉女不要再執著苦等，劉女終於醒轉願意隨同員警前往大湖捷運站，非台北市民缺乏車資返鄉時，可向社會局申請車資，員警主動請捷運站站長、站務專員協助劉女申請車資返家，並告知劉女到台鐵南港站後向相關窗口申請車資服務，希能平安南返，劉女頻向員警致謝開導及協處，結束數月以來的一場夢。

內湖警分局也呼籲民眾，網路交友須謹慎，因真假難辨，切勿過於一頭熱衷，隻身前往不熟悉地區。近期愛情詐欺態樣並未減緩，提醒如網友要求購買點數卡、需借貸大量金錢匯款、要求提供帳戶存摺、提款卡、密碼等，皆屬可疑詐騙手法，有疑慮皆可撥打110及165由警方提供諮詢。

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