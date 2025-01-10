撞前車害4人傷 賓士車4輪朝天、駕駛涉肇事逃逸

肇事的賓士車追撞前車後4輪朝天，橫躺車道上。（警方提供）

2025/01/10 09:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台72線苗栗市新東大橋路段，今（10）日零點40分許發生2輛小客車追撞車禍，張姓女子駕駛豐田小客車，被後方的賓士小客車追撞，賓士車撞擊後翻覆4輪朝天，張女小客車遭撞擊衝撞路邊護欄，車身嚴重受創，造成張女車內4人受傷，賓士車內有兩人涉嫌落跑、肇事逃逸，警方已掌握肇事者身分，釐清肇事原因。

警方初步調查，由張女（39歲）今天凌晨零點40分駕豐田小客車，由台72線西往東直行行駛，遭後方同向直行賓士小客車追撞，後方賓士車翻覆4輪朝天，橫躺在車道上，張女小客車因撞擊而衝撞護欄，前後車身嚴重受創，張女及車內另3名乘客全身多處擦挫傷，緊急送醫，幸無大礙；張女經酒精檢測未有飲酒。

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賓士車的駕駛，涉嫌肇事逃逸，警方趕抵時，車內有2人疑被另1輛小客車接走，賓士車身遺留血跡，研判兩人應該有受傷，苗栗警方已將車輛查扣，並掌握肇事者身分，積極追查。

苗栗警分局呼籲，依據道路交通管理處罰條例第62條第3項，肇事而逃逸致人受傷者，將處千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，請民眾發生事故時，須依規定在場處置，避免觸法。

被撞的豐田小客車，衝撞護欄，車身嚴重受創。（警方提供）

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