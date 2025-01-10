為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    助攤販尋回現金購物袋 8旬嬤製大錦旗回贈員警引熱議

    婦人為了感謝警方為民服務，致贈錦旗。（記者張軒哲攝）

    婦人為了感謝警方為民服務，致贈錦旗。（記者張軒哲攝）

    2025/01/10 09:24

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市1名在清水市場內擺攤82歲潘姓老婦日前收攤後，將裝有健保卡及整月所需的生活費9000元的購物袋，擺放於攤位旁地上不翼而飛，向警方報案請求協助。清水派出所員警姚易呈發現攤位為監視器死角，鍥而不捨連日擴大調閱附近監視器後，發現民眾拿走購物袋，並順利找回，潘婦前天致贈一面大錦旗，肯定警方為民服務。

    警方今日指出，前日潘婦為感謝姚易呈，製作印有「熱心為民服務」等大字的錦旗一面，前往清水警分局清水派出所當面贈予，感謝熱心且辛勞的員警。此外，錦旗掛於值班台前，洽公民眾看見錦旗，將此訊息轉發到地方臉書，並留言「瞬間滿滿正能量」、「不知道姚警官帥不帥」、「超帥」。

    清水派出所所長許逸維表示，民眾贈予感謝錦旗意義重大，是民眾認同警方維護轄區治、交安辛勞的一種肯定象徵。許逸維亦呼籲，民眾外出時應注意保管個人隨身物品及財物，避免外出途中掉落遭有心人士取得及利用，若民眾拾得物品及財物應送至警察機關，切勿佔有，以免因刑事責任遭到送辦。

    婦人致贈錦旗給員警姚易呈（左）。（警方提供）

    婦人致贈錦旗給員警姚易呈（左）。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播