助攤販尋回現金購物袋 8旬嬤製大錦旗回贈員警引熱議

婦人為了感謝警方為民服務，致贈錦旗。（記者張軒哲攝）

2025/01/10 09:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市1名在清水市場內擺攤82歲潘姓老婦日前收攤後，將裝有健保卡及整月所需的生活費9000元的購物袋，擺放於攤位旁地上不翼而飛，向警方報案請求協助。清水派出所員警姚易呈發現攤位為監視器死角，鍥而不捨連日擴大調閱附近監視器後，發現民眾拿走購物袋，並順利找回，潘婦前天致贈一面大錦旗，肯定警方為民服務。

警方今日指出，前日潘婦為感謝姚易呈，製作印有「熱心為民服務」等大字的錦旗一面，前往清水警分局清水派出所當面贈予，感謝熱心且辛勞的員警。此外，錦旗掛於值班台前，洽公民眾看見錦旗，將此訊息轉發到地方臉書，並留言「瞬間滿滿正能量」、「不知道姚警官帥不帥」、「超帥」。

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清水派出所所長許逸維表示，民眾贈予感謝錦旗意義重大，是民眾認同警方維護轄區治、交安辛勞的一種肯定象徵。許逸維亦呼籲，民眾外出時應注意保管個人隨身物品及財物，避免外出途中掉落遭有心人士取得及利用，若民眾拾得物品及財物應送至警察機關，切勿佔有，以免因刑事責任遭到送辦。

婦人致贈錦旗給員警姚易呈（左）。（警方提供）

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