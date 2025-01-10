惡狼拿手機誘姦3女童長達2年 事後竟稱要娶回家彌補過錯

高雄曾姓惡狼拿平板、手機引誘社區3名女童，強迫她們發生性行為。示意圖。（資料照）

2025/01/10 09:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕9歲女童小芬（化名）被社區鄰居曾姓男子拿平板、手機引誘到無人處性侵，還在曾男教唆下，帶著鄰居7歲和10歲女童陪曾男一起「玩耍」，3女童被侵犯後，曾男被小芬父親質問時，下跪道歉還說要娶小芬回家彌補過錯，小芬父親不接受要告到底，曾男被依性侵罪判刑8年。

判決指出，2014年間，曾男見小芬來自單親家庭，父親忙於工作，他主動在社區中庭搭訕小芬，並拿出平板、手機給她玩，降低小芬對她的戒心，小芬和曾男相處一陣子後，被曾男引誘至社區頂樓等處性侵得逞，事後，曾男竟把色心動到平時會和小芬一起玩耍的姐妹淘，他拿一點小錢給小芬，教唆她帶7歲的小琪（化名）和10歲的小芳（化名）一起來玩手機。

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小芬帶2個好姐妹跟曾男混熟後，曾男竟連續侵犯3女童多次，期間長達2年之久，小芳後來升上高年級開始在學校上健康課時，才驚覺自己被性侵，於是她鼓起勇氣向老師報告，老師得知小芳受辱趕緊報案，檢警循線查出還有2名女童也受害。

小芬的父親得知此事後，怒向曾男質問是否欺負他女兒，曾男自知理虧當場下跪認錯，願意一個月拿出3千元彌補損失，甚至還說出願意把小芬娶回家，但小芬父親不接受，堅持告到底。

高雄地方法院審理時，曾男否認涉案，還怒控警方製作筆錄時沒有全程錄音錄影，所以筆錄不能作為證據，但法官當庭勘驗偵查光碟，認為曾男在筆錄製作完成後並沒有提出異議，也在筆錄上簽名，因此不採信他的說詞。

而3名女童經醫院鑑定時，小芳說，當她被摸時，心裡一直很抗拒，但小芬在旁安撫「嘿咻不會痛，還可玩平板、手機，事後還有錢可以拿」，讓她當時不覺得有什麼錯，直到長大後才發現自己不應該和陌生人做出親密行為，讓她一直覺得自己「自己很髒、不乾淨」；小琪則指出，她國中時曾交過男朋友，但當男友索吻甚至想發生進一步關係時，就會感到噁心，最多只能與對方牽手和擁抱。

法官根據相關事證，認定曾男多次侵犯及猥褻3名女童，因此依對未滿14歲之女子為性交等罪判刑8年，可上訴。

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