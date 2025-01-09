防搶演練最愛的歹徒！ 「英熙娃娃」搶遍全台金融機構

桃園警分局與轄內凱基銀行藝文分行9日舉辦防搶演練，由女警扮演影集「魷魚遊戲」反派角色英熙娃娃及符號士兵，趁民眾洽公高峰期闖入銀行行搶。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/09 16:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節各金融機構會湧入提領現金、換新鈔民眾，桃園警分局與轄內凱基銀行藝文分行今（9日）舉辦防搶演練，由女警扮演影集「魷魚遊戲」反派角色英熙娃娃及符號士兵，趁民眾洽公高峰期闖入銀行行搶，現場民眾一度被槍聲嚇到，回神發現是防搶演練，看到影集角色就在眼前，笑說，「今年很多防搶演練的歹徒都是英熙娃娃，根本是英熙娃娃搶遍全台灣！」

演練由4位女警、男警分別扮演英熙娃娃及符號士兵，集體闖入銀行大喊搶劫，且持槍對空鳴槍、丟擲汽油彈，隨即挾持洽公民眾，行員機警按下警鈴報案，警方出動快打部隊，派出制服警力迅速逮捕歹徒，員警逗趣的裝扮讓一旁的民眾印象深刻，也提升防搶宣導的效果，還有民眾要求與英熙娃娃、符號士兵自拍。

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桃園警分局偵查隊副隊長黃尚緯表示，因應蛇年到來，許多民眾有領抄、換新鈔的需求，因此與凱基銀行藝文分行合作舉辦防搶演練，透過扮演時下最流行的角色，藉此演練提醒民眾注意自身財產安全，統計今年至今與轄內金融機構總共攔阻489件、總金額共3億9000多萬元，另也提醒民眾防範詐騙，警政署建置有打詐儀表板，提供最新的詐騙資訊及反詐趨勢，有任何疑慮可撥打165或110求助。

扮演英熙娃娃的偵查隊員陳婷婷說，此次扮演的是反派角色，希望透過反派角色行搶，除了增加民眾對於防搶的意識，也藉此增強銀行端若遇到行搶的危機處理。

桃園警分局分局長蔡啟仁呼籲，警方在春節前後會針對金融機構、銀樓、加油站、等處所加強巡邏確保安全，也提醒民眾在年節前要提高警覺，像是「監管帳戶」、「偵查不公開」、「投資獲利穩賺不賠」等關鍵字都是詐騙的警訊。

桃園警分局與轄內凱基銀行藝文分行9日舉辦防搶演練，由女警扮演影集「魷魚遊戲」反派角色英熙娃娃及符號士兵，趁民眾洽公高峰期闖入銀行行搶。（記者鄭淑婷攝）

桃園警分局與轄內凱基銀行藝文分行9日舉辦防搶演練，由女警扮演影集「魷魚遊戲」反派角色英熙娃娃及符號士兵，趁民眾洽公高峰期闖入銀行行搶。（記者鄭淑婷攝）

桃園警分局與轄內凱基銀行藝文分行9日舉辦防搶演練，由女警扮演影集「魷魚遊戲」反派角色英熙娃娃及符號士兵，趁民眾洽公高峰期闖入銀行行搶。（記者鄭淑婷攝）

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