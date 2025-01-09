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    台中派出所長邱量虔扮財神爺 進市場賀新春提醒提領現金安全

    南屯派出所長邱量虔（中）捧金元寶扮財神爺，一旁婆媽高歌「迎財神，接財神」。（記者黃旭磊攝）

    南屯派出所長邱量虔（中）捧金元寶扮財神爺，一旁婆媽高歌「迎財神，接財神」。（記者黃旭磊攝）

    2025/01/09 16:37

    〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯市場緊鄰老街有50多年歷史，今天早市傳出喧鬧叫好聲量，市場旁的南屯派出所長邱量虔手捧金元寶巧扮財神爺，逐攤發放喜糖及紙鈔便條紙，還高唱「財神歌」，婆婆媽媽持菜籃搶金元寶內「一千元」樣式便條，討喜氣也提前感受新春氣氛，邱量虔說，沒當過演員啦，放膽演出討民眾歡欣。

    「迎財神，接財神，把財神接到家門口」，南屯早市人潮滿滿，民眾追繞財神爺，瘋搶放在金元寶內喜糖及便條，邱量虔搖搖擺擺、架勢十足，在萬和宮一帶攤位巷弄穿梭步行，沿途發放「一千元」樣式便條、糖果等喜氣小物，便條背面印製反詐、行人安全標語，民眾配合即興合唱，現場反應熱烈、年味十足。

    邱量虔說，快過年了，不少婆媽首度與波麗士大人零距離接觸，在菜市場還有民眾對財神膜拜，覺得趣味又有創意，而即日起到月底，民眾趕辦年貨、提領大筆現金需求增加，要注意自身安全。

    台中市第四警分局犯罪預防宣導團，結合志工、民防、義警沿途敲鑼為「財神爺」開路，宣導最新識詐及交通宣導訊息外，同時也呼籲大年初一參香人潮多，萬和宮於年初一至初三（1月29日至1月31日）實施人車分流管制，香客可將車停放於南屯國小臨時停車場，徒步進廟參拜祈福。

    第四警分局長陳祥麟說，年味越來越濃，民眾見到財神感受祝福庇佑，也呼籲春節飲宴多，出門開車不酒駕、不疲勞駕駛，平安過好年。

    南屯老街民眾搶金元寶內「一千元」樣式便條，提前感受新春氣氛。（記者黃旭磊攝）

    南屯老街民眾搶金元寶內「一千元」樣式便條，提前感受新春氣氛。（記者黃旭磊攝）

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