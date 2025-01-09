黃國昌爆多名檢察官與吳乃仁餐敘北檢啟動行政調查 受邀者喊冤

民眾黨立委黃國昌昨在臉書指出，去年12月底晚間，新系大老吳乃仁現身於北市中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，席間還有多名台北地檢署檢察官；對此，台北地檢署今表示，已啟動行政調查。（取自黃國昌臉書）

2025/01/09 16:57

首次上稿：11:07

更新時間：16:57

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立委黃國昌昨在臉書指出，去年12月底晚間，民進黨新系大老吳乃仁現身於中山北路二段附近的高檔無菜單料理餐廳，席間竟還有台北地檢署徐名駒等一票檢察官；對此，台北地檢署今表示，已啟動行政調查；法務部長鄭銘謙今日表示，北檢已啟動行政調查，高檢署亦在進行行政調查中，他將尊重行政調查結果。

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據了解，這場聚會的主揪是徐名駒，他在12月26日前一周，以「歲末年終聚會」名義邀約涂永欽、陳鴻濤、李建論及林錦鴻4名檢察官吃飯；受邀的檢察官沒想太多，也不知有外人將參與，直到餐敘當晚，徐的民間友人、「柏君人力資源管理顧問公司」負責人陳啟莊現身，不久後，另名戴著口罩的男子也在助理陪同下匆忙入座，當該名男子脫下口罩，檢察官們才知竟是前台糖董座吳乃仁。

眾人不知吳乃仁會出席，有人感覺被設局，由於他們手上都沒吳乃仁案件，加上顧及徐名駒的面子，不好意思立刻走人，席間也未談及官司或任何不當議題。

黃國昌昨天在臉書揭露這場聚會，並質問「檢察官有沒有逾越檢察官倫理守則？餐敘由誰牽線、低消6萬的包廂，由誰買單？席間又談了些什麼內容？」法務部長鄭銘謙今日表示，北檢昨已啟動行政調查，高檢署亦在進行行政調查中，他將尊重行政調查結果。

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