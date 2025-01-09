被姪女告性騷定讞 嘉義男大陣仗開記者會反控詐騙

陳姓男子在數十名鄉親前說明自己並未性騷擾。（記者林宜樟攝）

2025/01/09 13:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉陳姓男子被控對妻子妹妹的女兒林女性騷擾，有摸大腿、給她5000元約去汽車旅館等行為，經法院判決5個月得易科罰金、民事賠償10萬元定讞；陳男今天與妻子、母親出面在數十位鄉民前召開記者會，否認性騷，對方僅有與他人的LINE對話記錄等證據，自己沒做、沒承認，卻被法院判刑，並反控林女是假性騷真詐騙，要鄉親認識新詐騙手法。

林父受訪回應，此案有相關對話記錄、監視器畫面佐證，對方不承認，還指控是女兒要錢，女兒因此報警提告，對方全家均狡辯，也未跟女兒調解；此案經警方調查、法院判決，女兒勝訴，對方上訴也被駁回，案件已有結果，卻還控是女兒是詐騙，若還認為有問題，「去找法院講」。

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陳姓男子為當地廟宇副主委，今天在該廟廣場召開記者會，邀請數十位鄉親到場，陳男說，該案發生在2022年3月15日中午12點多，在廟口遇到姪女林女，因此約去吃飯，林女上車時稱過年賭博輸錢要借5000元，他則拿5000元借給林女；開車過程中林女都在玩手機，當時他有用手打林女膝蓋，拿菸跟打火機給林女，林女也開始抽，後來開到一間汽車旅館前，林女說要停車，因為前一晚沒睡覺很累，可否進汽車旅館休息，他不可能答應，也未進去汽旅，過程中林女都用手機與妹妹相互傳LINE。

陳妻說，多年來與妹妹家的家人互動很好，和先生對待林女都像自己的女兒，當時林女告訴自己姨丈揪她去汽旅，自己非常生氣，要求雙方對質，林女父親和林女妹妹到場，當時情緒失控，則被對方錄影；但後來遇到林女，詢問「姨丈拿5000元給妳，妳真的拿？」林女說「姨丈說是要給我買衣服」，事後釐清整個事件經過後，認為先生是被誣賴。

陳母說，判決定讞後，卻有警員拿上面註明有「性侵」等字樣的文件要求兒子簽名，讓人覺得難過；陳男說，性騷擾案被判決定讞，繳納易科罰金15萬餘元，今年初收到高等法院台南分院民事判決，要賠償對方10萬元定讞，他認為自己沒做、不承認，卻被判罰賠錢，有如被詐騙，因此公開說明，請鄉親小心。

該案民事賠償於去年底定讞，林女稱姨丈載她去吃飯，過程中摸她大腿、手臂，意圖性騷，她撥開手，姨丈則拿5000元給她，詢問「要不要進去休息互相按摩」，過程中她傳LINE給妹妹，並假藉要去美容店打工，姨丈載她到美容店，她進入店內趕緊求救，此案造成她精神痛苦，因而要求賠償。

台南高等法院判決指出，林女與妹妹的LINE對話記錄確實有「姨丈約我出去」、「怪怪的」、「一直在摸我的腳」、「快點來救我」、「很可怕」、「他好像要載我去汽車旅館」等語，相關證人證述吻合；而陳男若僅是要提醒抽菸，用言詞既可，卻擅自拍打大腿，悖離常情，相關證述堪信性騷擾行為為真實，判賠10萬元定讞。

陳姓男子與妻子、母親在廟前召開記者會，向數十名鄉親說明自己並未性騷擾。（記者林宜樟攝）

林女與妹妹的對話記錄。（民眾提供）

林女與妹妹的對話記錄。（民眾提供）

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