112年消防特考班結業 335名新血將投入第一線

內政部長劉世芳頒發消防特考班各教授班成績第1名獎狀給8名學員。（圖由消防署提供）

2025/01/09 13:28

〔記者陸運鋒／新北報導〕台灣警察專科學校今天舉辦112年特考班結業典禮，其中消防特考班335名學員從去年1月10日開始，至消防署訓練中心接受為期1年的專業訓練，於今日順利結訓，象徵學員完成1年嚴苛訓練，踏上守護人民生命財產的消防職涯，成為全國消防體系的重要新生力軍。

結訓典禮由內政部長劉世芳主持，參與人員包括保訓會主任秘書廖慧全、警政署副署長陳永利、消防署長蕭煥章、警專校長方仰寧等，而劉世芳也恭喜1482位警、消學員順利結業，並頒發消防特考班各教授班成績第1名獎狀給8名優秀學員。

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劉世芳說，感謝所有學員及家長支持，願意加入國家為民服務的行列，也期勉學員秉持著專業、敬業及團隊精神，一起為維護國家社會的安寧及災害防救努力，而今天結業的297名男性與38名女性消防特考班學員，將在明日至各地方消防機關報到展開實務訓練。

消防署長蕭煥章表示，「114年消防特考班招生考試」將在今年3月7日至17日開放報名，6月14日到16日考試，政府未來5年以每年招募1000名新進人員為目標，持續推動消防人力擴編計畫，強化全國消防救災能力，消防署將持續投入更多資源，擴大基層消防單位的人力配置，並升級設備，提升整體救災效率與應變能力。

結業學員宣誓恪遵法令報效國家。（圖由消防署提供）

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