網紅「愛吃輝」代言反詐卻被爆參加性愛趴被逮 發聲明「即使為真有付錢吧」

網紅愛吃輝日前擔任反詐代言人。（圖擷取自YouTube）

2025/01/09 13:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台南市警局第二分局前年攻堅1處民宿，查獲「多人運動」性愛趴，參與者共7男3女全被帶回警局，依社維法裁處。有網友爆料其中一名參與男子是知名美食部落客，該名部落客近日被邀請擔任警局的反詐代言人，事件曝光後台南市警局第二分局立即下架防詐影片，「愛吃輝」也在自己的臉書回應YouTube頻道朝聖的網友「即使這件事情是真的，有付錢吧？又不是香蕉案」。

1名50歲的張姓男子與56歲范姓女友在網路社群廣邀各地單身男子，參加「大風吹」性愛趴，對參加的男子每人收取約3千元左右費用，於2023年8月24日在台南市區一家民宿狂歡時，警方獲報上門逮捕不及穿衣服的7男3女。台南地院依共同圖利容留性交罪，判張、范兩人各6月與5月徒刑，得易科罰金，還可上訴，參加性愛趴的7男3女也被二分局警方依違反社會秩序維護法各裁罰3000元。

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台南市警第二分局近日邀請美食部落客網紅「愛吃輝」拍攝反詐騙宣導影片，有網友爆料愛吃輝是前年第二分局查獲性愛趴的其中一名參加者，該網友語重心長表示，網紅私德爭議不斷，但卻在一年後，出現在員警反詐騙宣導片中，當起反詐騙代言人，畫面看來「格外諷刺」。

網友們聞訊後紛紛到愛吃輝的YouTube頻道留言嘲諷「哇，看不出來哥這種體型也可以玩多人，有眼不識泰山」、「能分享一下多人經驗嗎」、「拍一集多人混戰，他想看」、「請問那個多人趴要花多少？」、「日本也有性愛派對嗎？」、「想看人體迴轉壽司」。

愛吃輝在臉書PO出聲明，感謝各方媒體的報導與指教，更感謝前來關心的朋友們，也很感謝那些一直看熱鬧刷留言評論的網友！由於波及到一些不相關的店家們，他還是得聲明一下，他不是任何店家的老闆，請不要波及到別人，非常感謝！

愛吃輝指出，這次之所以不想有任何回應，是因為講了再多，都不會被平衡報導，每一次只要有一點捕風，就會有另一種捉影。過往就算訪問到他，也可以說沒聯絡到本人，或是直接就不用他的採訪內容了，畢竟，他本來就滿爭議，且也有不少仇人，自從違停事件，對方撞到他們的車子，又截取後面理論的畫面，直指他們惱羞，結果監視器畫面根本就對不上，兩台不同的車子，僅僅只是用口述的方式來報導。

愛吃輝續指，他的太多起新聞真的是單方面啞巴吃黃蓮了，但是他也很尊重各位新聞媒體的前輩們，即使他告過記者也告過新聞台，雖然最終因為找不到爆料者而不起訴，但是也是學到一課，也感謝媒體記者們手下留情，沒有無限上綱，有什麼問題也可以問，也歡迎各位指教，若有做的不妥的地方，也希望讓他有進步的空間，但大家可以不要再去騷擾任何一個店家嗎？他個人發生的事情，他也會仔細查找，這到底是怎麼越傳越偏的消息哪來的。即使這件事情是真的，有付錢吧？又不是香蕉案。

愛吃輝直言，再來，台南市政府第二分局的宣傳活動，他本人純粹是公益活動，沒有拿任何費用，他從事公益的活動也不是第一次了，從事公益活動的店家，他更是努力支持，所以真的沒有什麼代言人的「名稱」，至於第二分局撤文的問題，他表示尊重，畢竟別在風口浪尖上是正確的！最後當然不免調侃一下自己，他一直想知道這排裡面，到底哪一個是他。

愛吃輝強調，那些人身攻擊，騷擾店家的他都會截圖提告你們，比如說某一間請部落客故意刁難人家，遲遲不付錢，還叫流氓的牛肉湯老闆都有空去酒店了，怎麼有嘴說別人，對了，他的錢你都還沒有付餒。

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