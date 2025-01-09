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    吸安開車肇逃撞死機車騎士 男子被起訴

    桃園地檢署因公共危險案件，將陳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    桃園地檢署因公共危險案件，將陳姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

    2025/01/09 13:05

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕新北市陳姓男子去年7月13日下午4點多，吸食安非他命後駕駛轎車上路，行經桃園市龜山區自強東路時，追撞前方機車，致鍾姓騎士顱內出血死亡，桃園地檢署今天（9日）偵結，以公共危險案件將陳男提起公訴。

    陳男（49歲）當天下午先在新北市五股區吸食安非他命後，開車往桃園市方向前進，直行龜山區自強東路時，猛力追撞前方的機車，致鍾姓騎士飛上轎車並撞上前方擋風玻璃後滾落地面，陳男沒緊急停車處理，反而加速逃逸；鍾姓騎士被其他路人報案後送醫搶救，卻因頭部外傷併顱內出血，傷勢嚴重而於當天下午6點多宣告不治。

    警方獲報追查，當天逮回陳男並採驗他的尿液，結果呈安非他命陽性反應，他才坦承開車前曾吸食毒品。

    檢方認為，陳男明知施用毒品後會出現幻覺、妄想與情緒不穩定等症狀，進而影響感覺、協調與判斷力，導致駕車的操控力與反應力降低，極可能發生交通事故，卻仍於吸食安非他命後開車上路，並於肇事後逃逸，今天偵結，已依公共危險、肇事致人於死而逃逸等罪嫌，將陳男提起公訴；至於陳男吸食毒品部分，另案偵辦中。

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