為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不爽女友不給跟 台中男醉拳擊暴小黃挨警噴辣椒水

    陳男（左）遭女警噴辣椒水，哀稱「目睭很豉sīnn（眼睛刺痛）」。（圖由讀者提供）

    陳男（左）遭女警噴辣椒水，哀稱「目睭很豉sīnn（眼睛刺痛）」。（圖由讀者提供）

    2025/01/09 13:20

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區1名醉漢在文心南路KTV門口，與女友吵架竟徒手拍打計程車引擎蓋攔阻上車，女友哀求離開，陳男趁酒意一拳擊爆計程車左後窗，女警立即噴辣椒水制止，陳男哀稱「目睭很豉sīnn（眼睛刺痛）」，還惱羞成怒推打男警，警方依違反社會秩序維護法第72條送辦。

    「袂使啦（台語：不行），你走看看。」台中市南屯派出所警員李育萱、溫冠焜，今天凌晨4時許巡經文心南路，發現陳男（29歲）全身酒氣，拍打計程車引擎蓋攔阻女友上車，女方回稱「我自己回家ok嗎」，陳男見威脅不成，隨即飆髒話一拳擊爆計程車左後窗，還大聲咆哮拉扯員警衣領，李育萱噴辣椒水制止。

    南屯派出所副所長謝宗瑋說，線上優勢警力前往協處，陳男情緒高漲，憑藉酒意不斷挑釁叫囂，為避免事態擴大，員警再次使用辣椒水控制現場，依警察職權行使法第19條規定實施管束，至於計程車車窗毀損部分，司機暫不提告。

    陳男遭噴辣椒水後，以台語哀稱「目睭很豉sīnn（眼睛刺痛）」，拜託朋友拿水來灌，陳男徒手破窗，手掌遭碎玻璃劃傷，經119救護員包紮止血。

    在場友人稱，「兄嫂」吵架一發不可收拾，而陳男遭管束後酒醒，違反社會秩序維護法第72條於公共場所酗酒滋事規定，警方函送裁罰。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播