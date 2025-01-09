不爽女友不給跟 台中男醉拳擊暴小黃挨警噴辣椒水

陳男（左）遭女警噴辣椒水，哀稱「目睭很豉sīnn（眼睛刺痛）」。（圖由讀者提供）

2025/01/09 13:20

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區1名醉漢在文心南路KTV門口，與女友吵架竟徒手拍打計程車引擎蓋攔阻上車，女友哀求離開，陳男趁酒意一拳擊爆計程車左後窗，女警立即噴辣椒水制止，陳男哀稱「目睭很豉sīnn（眼睛刺痛）」，還惱羞成怒推打男警，警方依違反社會秩序維護法第72條送辦。

「袂使啦（台語：不行），你走看看。」台中市南屯派出所警員李育萱、溫冠焜，今天凌晨4時許巡經文心南路，發現陳男（29歲）全身酒氣，拍打計程車引擎蓋攔阻女友上車，女方回稱「我自己回家ok嗎」，陳男見威脅不成，隨即飆髒話一拳擊爆計程車左後窗，還大聲咆哮拉扯員警衣領，李育萱噴辣椒水制止。

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南屯派出所副所長謝宗瑋說，線上優勢警力前往協處，陳男情緒高漲，憑藉酒意不斷挑釁叫囂，為避免事態擴大，員警再次使用辣椒水控制現場，依警察職權行使法第19條規定實施管束，至於計程車車窗毀損部分，司機暫不提告。

陳男遭噴辣椒水後，以台語哀稱「目睭很豉sīnn（眼睛刺痛）」，拜託朋友拿水來灌，陳男徒手破窗，手掌遭碎玻璃劃傷，經119救護員包紮止血。

在場友人稱，「兄嫂」吵架一發不可收拾，而陳男遭管束後酒醒，違反社會秩序維護法第72條於公共場所酗酒滋事規定，警方函送裁罰。

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