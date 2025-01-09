不實合約墊高房價向銀行詐貸2千多萬 炒房女金主追加起訴

炒作不動產的女金主金德儀。（資料照）

2025/01/09 12:57

〔記者王定傳／台北報導〕炒作不動產的女金主金德儀，透過業務在大台北地區物色凶宅或屋況差的物件，另找人頭充當不動產交易的雙方，利用虛增貸款人頭所得，及灌水拉高成交價等方式，炒作58戶房產，並向多家銀行詐貸共8億4824萬多元，檢方在去年1月依偽造文書、詐欺等罪，起訴金德儀及旗下業務、人頭等68人，全案尚在審理中；台北地檢署又查出，金女又涉嫌以不實合約墊高房價，向銀行詐貸得手2750萬餘元，今再依偽造文書、詐欺等罪嫌追加起訴。

檢方調查，2013至2017年間，金德儀等炒房客，利用人頭、假契約及假所得資料，灌水58戶不動產交易相關資料，虛灌成交價200多萬元至3000萬元不等，向彰化、華南銀行等10多家銀行位於大台北地區的分行詐貸，不法金額合計8億4824萬5253元。

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其中，金德儀等人詐貸金額最高的交易，是位於北市松山區八德路四段的1戶2樓豪宅，金德儀等人於2014年2月以5480萬元購入，卻虛灌成交價為7400萬元，並從中詐貸高達6200萬元。

檢方續查，1名黃姓老翁，在委託房仲人員販賣房屋時，發現金德儀集團利用「陰陽合同」墊高房價的手法，將他房屋從實價登錄2120萬元墊高到3210萬元，並向銀行辦理2740萬元的貸款，因此提告；檢方調查後依偽造文書、詐欺等罪嫌追加起訴金德儀及其旗下員工共10人。

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