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    首頁　>　社會

    詐團假冒「遠房親戚」 高雄老翁險被詐40萬

    蔡姓老翁遇詐團假冒親友詐騙，警銀聯手保退休金40萬元。（讀者提供）

    蔡姓老翁遇詐團假冒親友詐騙，警銀聯手保退休金40萬元。（讀者提供）

    2025/01/09 11:02

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名蔡姓老翁獲悉「遠房親戚」買房子急需用錢，竟信以為真到銀行匯款40萬元，不過警方查出蔡翁上次匯款20萬元，事後匯款帳戶被警示，這次更換帳戶明顯有詐，且雙方未曾謀面，警銀聯手阻詐，保住他的退休金40萬元。

    詐騙集團假冒親友以LINE亂槍打鳥行騙，高雄市一名蔡姓老翁不察，竟然信以為真，上銀行匯款40萬元要給「遠房親戚」，不過警方查出蔡翁上次匯款20萬元，正是上銀行臨櫃匯款，匯款帳戶事後變成警示帳戶，蔡翁前天再度臨櫃匯款40萬元，換到其他帳戶明顯有詐。

    蔡翁也不清楚哪個「遠房親戚」，2人也未曾見過面，稱日前有人傳LINE給他，對方自稱是他的「遠房親戚」，雙方閒話家常後，對方稱要買房子急需用錢，向他借款，蔡翁也不疑有他，上銀行臨櫃匯款40萬元要給他。

    此外，對方還指導蔡翁若行員關懷詢問，要說是還朋友借款等理由來蒙騙行員，幸好行員察覺有異，機警通報警方到場，雙方合力勸阻蔡翁匯款，保住他的退休金40萬元，否則退休金可會一去不復返。

    楠梓警分局提醒民眾，詐騙集團假冒親友來電，以「好久不見、猜猜我是誰、還記得我嗎？」作為開場白，讓被害人誤認是某位親友後，再佯稱換了電話號碼，要求被害人更改通訊錄，經過幾次連繫後，「假親友」宣稱需借錢應急，以此誘騙被害人匯款至指定帳戶，如遇此情形務必多方查證對方身分，切勿立即匯款，如有疑問可撥打165或110專線尋求協助。

    蔡姓老翁遇詐團假冒親友詐騙，警銀聯手保退休金40萬元。（讀者提供）

    蔡姓老翁遇詐團假冒親友詐騙，警銀聯手保退休金40萬元。（讀者提供）

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