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    首頁　>　社會

    痛！南投馬海僕富士山紅檜神木重創 遭山老鼠「開腸剖肚」

    山友冒險拍下被山老鼠砍切部分樹幹的神木。（山友提供）

    山友冒險拍下被山老鼠砍切部分樹幹的神木。（山友提供）

    2025/01/09 06:29

    首次上稿 01-08 21:02
    更新時間 01-09 06:29

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕山友撞見山老鼠在仁愛鄉馬海僕富士山盜伐紅檜神木，該山友冒險拍下影片後報警，林保署南投分署指遭盜伐的有4棵紅檜，仁愛警方則表示，先前有查獲山老鼠盜伐案，有線索顯示兩案有關聯，已報請檢察官指揮偵辦，由於地處偏遠，檢警與林保署必要時擬申請直升機，進入現場勘查採證。

    山友撞見疑外籍山老鼠奔逃

    馬海僕富士山位在奧萬大森林遊樂區北面，三角形的山峰因狀似日本富士山得名，登山界稱為「廬山六寶」之一。有山友在臉書發文，指在該山域東稜有神木遭盜伐，目看到山徑上有山老鼠的工寮，現場還撞見疑似外籍山老鼠奔逃。

    該名山友拍下山老鼠逃竄影片，也拍下紅檜神木遭砍切的痕跡，為了顧及安全，確定所在地點較為安全後才敢報警，並到臉書貼文。而現場有林木被砍伐的舊痕跡，研判不同時間分批盜伐。

    林保署掌握有4棵紅檜立生木遭盜伐

    林保署南投分署經查山友通報的地點，位於轄管濁水溪事業區第21及25林班稜線，目前掌握有4棵紅檜立生木遭盜伐。

    仁愛警方經通報後發現，該分局先前曾查獲山老鼠盜伐林木，該批林木也是紅檜，且地點也接近山友通報的區域，警方有掌握一些線索，已報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，由於山友所通報的區域地點偏遠、不易到達，從登山口步行前往約需2至3天，甚至更長的時間，檢警和林保署擬申請直升機載送到靠近的地點，再進入現場勘查採證。

    山友拍到疑似外籍山老鼠快速奔逃的畫面。（山友提供）

    山友拍到疑似外籍山老鼠快速奔逃的畫面。（山友提供）

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