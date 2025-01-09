誆稱代炒股期貨獲利150％以上 公立學校教師淪詐欺犯

公立學校羅姓教師誆稱代炒股期貨獲利150％以上，被新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/09 06:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某公立學校羅姓教師以代為操作股票、期貨等為幌子，謊稱投資報酬率超過150％以上，結果6名同事、學生信以為真，將錢交給羅男，總金額約300萬元，事後才知受騙，新竹地院依詐欺罪將羅男判刑1年2月，犯罪所得沒收。

法官調查，羅姓教師明知任何投資均具有虧損風險存在，且依其過去投資各項金融商品之實績、經驗以及相關學識能力，不可能穩定且持續獲得年平均投資報酬率150％以上績效，因此自無與他人成立保證獲利投資契約並履約之真意。

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羅男竟隱瞞上述情事，自110年間起，向同事、學生佯稱以其個人投資能力，委任其投資股票、期貨或其他衍生性金融商品可保證獲利云云，而與其等分別簽訂如投資契約書，多人被騙接續以匯款或現金存款方式，交到羅男指定帳戶。事後因羅男並未定期給付投資契約所載之鉅額獲利，屢經催討未果，被害人們始悉受騙。

法官審酌羅男身為公立學校老師，為人師表，卻枉顧同事、學生之信任，在客觀上根本沒有可能依本案投資契約給付鉅額獲利，主觀上亦自始欠缺履約真意的情況下，仍進行本案投資詐欺，應予譴責，最後依詐欺罪判刑1年2月，犯罪所得沒收。

此外，羅男先前因違反期貨交易法等數罪，經最高法院判決確定，另需服刑6月。

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