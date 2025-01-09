台中大里、太平6路口科技執法半年開1萬5千件 這路口4971件奪冠

台中大里環中東路與德芳南路口，去年7月1日起執行科技執法，6個月已開罰4971件。（記者陳建志翻攝）

2025/01/09 08:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局建置交通違規科技執法，其中太平區、大里區去年7月和12月又增加4處路口設置科技執法，加上之前的兩處共有6處路口執行科技執法，6個月下來，6個路口包括闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛共開出1萬5151件，其中大里德芳南路、環中東路口半年就開出4971件，是取締最多的路口，警方強調科技執法是為了提升行車安全、降低肇事率，請民眾遵守規定行車。

台中太平區環中東路和中山路口，還有大里區環中東路和國光路口，之前就已經建置科技執法，去年市警局交通大隊在太平區新增東平路與祥順路口；大里區則新增環中東路與新仁路口、環中東路與德芳南路口，這三處路口並從7月1日開始執法取締，12月1日太平又新增環中東路、市民大道口進行科技執法，取締項目為「闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛」。

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正式取締後至今6個月，太平區東平路與祥順路口，共開出4217件；太平區環中東路和中山路口，共開出1155件；大里區環中東路與德芳南路口則開罰4971件，環中東路與新仁路口也開出3341件， 國光路與環中東路口則是354件，去年12月1日開始執法的環中東路、市民大道口，1個月就取締1113件，6個科技執法路口，半年共開出1萬5151件，其中「闖紅燈」依道路交通管理處罰條例53條規定，可處1800至5400元罰鍰；「不依標誌、標線、號誌指示行駛」，依道路交通管理處罰條例48條規定，可處600元以上1800元以下罰鍰。

從開單件數可發現，之前就設置科技執法的太平區環中東路和中山路口和大里區國光路、環中東路口，取締件數都持續減少，6個月僅剩1155件與354件，不過去年7月1日開始執法的大里區環中東路與德芳南路口則開罰4971，太平區東平路與祥順路口也開出4217件，顯示民眾行經這些路口還未建立起遵守規定行車的習慣。

市警局交通大隊表示，台中設置路口科技執法設備其地點是以全市百大易肇事路口及各分局前十大易肇路口中評估裝設，目的是為了防制交通事故發生，並非以開單為目的，主要是讓市民普遍養成守法習慣後，可有效降低事故、保障用路人行的安全。

台中大里環中東路與德芳南路口，去年7月1日起執行科技執法，6個月已開罰4971件。（記者陳建志攝）

台中太平東平路和祥順路1段路口，去年7月1日起執行科技執法，6個月開罰4271件。（記者陳建志翻攝）

台中大里新仁路與環中東路口執行科技執法，6個月開出3341件違規。（記者陳建志攝）

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