澎湖地檢率警調前進花嶼 宣導反賄選

澎湖地檢署前進國境之西，在花嶼村召開反賄選座談會。（澎湖地檢署提供）

2025/01/08 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕望安鄉花嶼村第22屆村長補選即將在1月18日投票，農漁會各類人員選舉也將陸續登場，澎湖地檢署檢察長陳佳秀今（8）日率主任檢察官郭耿誠、澎湖縣調查站副主任劉嘉良、澎湖縣警察局望安分局分隊長陳威丞等人，到花嶼村召開「花嶼村第22屆村長補選選舉查察會議」，宣導反賄選。

陳佳秀說，花嶼村長補選即將舉行，有2人參選，競爭激烈，各機關不能掉以輕心。農、漁會2月15日、3月22日起陸續舉辦農、漁會組長、副組長及會員代表等各級幹部選舉，對在地農漁民權益影響甚鉅，農漁會選舉適逢農曆春節，需特別注意有無藉由年節送禮賄選情事。

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澎湖地檢署將成立選舉查察聯繫中心，指派檢察官及書記官查察，指揮警調單位成立查察賄選及暴力執行小組。展現檢、警、調、政風人員共同查察賄選、杜絕不法選舉決心。

澎湖地檢署利用花嶼社區反賄選、反詐宣導活動，深入鄰里，與民眾面對面溝通。如有賄選情資，請民眾撥打檢舉專線：06-9214669、0800-024-099，地檢署會確保檢舉人身分保密。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀深入花嶼宣導反賄選。（澎湖地檢署提供）

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