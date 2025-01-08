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    中國貨輪拖斷海纜 基檢分案調查、開會研擬防範對策

    喀麥隆籍「SHUNXIN39（音譯順興39）」貨輪拖斷基隆港外海的國際海底電纜。（翻攝資料照）

    喀麥隆籍「SHUNXIN39（音譯順興39）」貨輪拖斷基隆港外海的國際海底電纜。（翻攝資料照）

    2025/01/08 18:37

    〔記者林嘉東／基隆報導〕我國位於基隆港外海的國際海底電纜3日疑遭喀麥隆籍「SHUNXIN39（音譯順興39）」貨輪拖斷，外界質疑中國船「掛牌肇事」。基隆地檢署（8）天邀海洋委員會海巡署艦隊分署第一海巡隊等單位研擬因應對策，避免國家遭受不當危害。基隆地檢署主任檢察官陳照世指出，我國際海纜遭「順」輪拖斷後，檢察長李嘉明已指示專責主任檢察官蒐證，深入追查中。

    檢察長李嘉明今天上午10點左右，邀集海洋委員會海巡署艦隊分署第一海巡隊，在基隆地檢署署舉行執法共商會議，會中除釐清所涉及法律面、執行面等細部問題，提出可能解決方式，深入討論未來發生類似案件如何因應，凝聚執法共識，以有效率處理類似案件，避免國家安全遭受危害。

    「順」輪3日清晨行經北海岸野柳東北方海域時，疑下錨並拖斷中華電信海底電纜，海巡署表示，野柳東北方海域海底國際電纜發生四芯損壞，淡水海巡隊接獲中華電信報案，通知該貨輪返回基隆外海接受調查，完成蒐證程序；中華電信證實，國際海纜的確遭損害，初步研判疑為「順」輪造成。

    「順」輪3日拖斷我國際海纜後，李嘉明隨即指示主任檢察官李韋誠展開調查；據悉，檢方分案調查後，已向第一 海巡隊調閱「順」輪航跡、與國際海纜相關位置等證據，蒐集「順」輪肇事相關證據中。

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