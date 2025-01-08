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    首頁　>　社會

    色教授性騷女研究生「捏大腿內側」 校方：已召開性平會

    彰化一名女研究生穿短褲上課，結果遭副教授伸手捏大腿內側，女研究生隱忍一學期提告，事後也放棄就讀。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    彰化一名女研究生穿短褲上課，結果遭副教授伸手捏大腿內側，女研究生隱忍一學期提告，事後也放棄就讀。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

    2025/01/08 19:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣王姓男教授日前指導學生學習儀器時，見女研究生受測時穿短褲，竟起色心，伸出鹹豬手捏她的大腿內側，有人見狀驚呼「這會違反性平」，沒想到教授還稱「沒關係」，對此女研究生隱忍到實習結束才提告，但已嚇到不敢讀而休學。案經一、二審法官審理，認為王男違反性騷擾防治法，判處有期徒刑5月。校方表示，將儘速召開性別平等教育委員會，處理後續相關事宜。

    判決書指出，2021年3月某日下午，王姓男教授與女研究生等人在學校研究所防護室學習新進儀器，女研究生坐在治療床上等待，王男突問「腿會不會酸」然後就伸手捏她的大腿內側，當時正在示範的運動廠商見狀，這樣會有性平問題，王男回稱，這邊是防護室沒有關係，不過，女研究生當下覺得不舒服，但鑑於她剛考上研究所，王男又是她的指導教授，只好隱忍到學習結束才提告。

    王男偵訊時一度否認跟女研究生有接觸，庭訊時又改口說當時不在場，王男行徑令當天親眼目睹的眾人看不下去，跳出來指證，當時王男試著要摸被害人，被害人還嚇得閃躲。證人也說，女研究生曾經在她們面前痛哭，被教授摸大腿，自己又選教授當指導老師，不知道該怎麼辦。

    法官認為，王男與女研究生之間無怨隙，社會地位與權勢均遠高於女學生，認為女學生證述可以採信。一審判處王男5月徒刑，王男不服上訴，法官裁定維持原判，但可易科罰金，全案確定。

    對此，王男任職的大學表示，2024年12月27日接獲教育部來函檢送二審判決，將於近期儘速召開性別平等教育委員會，依照性別平等教育法及教師法相關規定辦理後續相關事宜。

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