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    母牛剛當媽就落跑 飼主忙完接生又被挖起認牛接罰單

    台南一隻剛產下小牛的黃牛深夜落跑闖入馬路，李姓飼主因疏於管理，違反道路交通管理處罰條例。（民眾提供）

    台南一隻剛產下小牛的黃牛深夜落跑闖入馬路，李姓飼主因疏於管理，違反道路交通管理處罰條例。（民眾提供）

    2025/01/08 15:44

    〔記者王捷／台南報導〕母黃牛剛生產完就走失，有民眾發現後向警三分局報案，李姓飼主白天忙著接生，7日深夜又被挖起來認牛，雖然他成功找回黃牛，但疏於管理，違反道路交通管理處罰條例第84條規定，將面臨300至600元罰鍰。

    據了解，李男最近為了生小牛，養了3隻黃牛，為了餵黃牛，每天還要割兩次草，警方會認識他，除了現在很少有農家養牛，還因為他的黃牛不是第一次在馬路上散步，已有3次走失紀錄。

    7日深夜，三分局安南派出所員警吳承澤、施帛廷接獲民眾通報，指稱海中街有牛隻徘徊於車道，警方到場後，用牛隻身上的牽繩將其引導至安全區域，李姓飼主白天才剛忙完接生小牛，凌晨又被警方挖起床，認領母牛，累到生氣。

    警方認為李男疏於照顧，讓牛隻自行闖入道路，所幸未釀成交通事故，當場告誡李男需妥善管理牛隻，以防類似情況再次發生。同時，警方也通報相關主管機關，協助飼主進行後續管理改進。

    三分局提醒，雖然現在養牛的農家少很多，但飼養任何寵物如果沒有看管好，影響到交通，也一樣會依道交條例第84條規定處300元至600元罰鍰，所以請飼主共同維護公共安全，避免類似事件重演。

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