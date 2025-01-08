「吃這碗快過年了」銀髮志工煮臘八粥、17年不間斷送警局

銀髮志工持續17年送粥到烏日警分局。（記者黃旭磊攝）

2025/01/08 14:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區惠中寺銀髮志工烹煮上萬碗臘八粥，分送台中市烏日等各警分局，台中市府也收到8649碗臘八粥，市府團隊主管列席感謝志工辛勞，烏日警分局長尤啓南表示，感謝佛光烏日分會堅持17年送來臘八粥，「熱粥暖身暖手，也隱含歲末年終關懷與祝福。」

「吃這碗就快要過年了」，台中市烏日、第四警分局本週陸續收到志工送來熱粥，惠中寺廚房深夜燈火通明，志工熬煮糯米、紅蘿蔔、松子、紅豆、白果、青江菜、花生、蓮子及芋頭原料，趁熱送往公務單位，連日冷氣團持續南下，員警冷到發抖喝粥瞬間暖胃，大呼「揪感心」。

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尤啓南說，佛光烏日分會持續17年，在過年前冬日暖陽時節送熱粥，實在感動，師兄師姐不畏寒冷送暖，熱粥暖身暖手也讓員警溫暖上心頭，尤其是週四還有強烈大陸冷氣團南下，台中海線低溫下探攝氏10度，員警值勤加倍辛勞。

惠中寺如瑄法師親送300碗臘八粥，前往同樣位於南屯區的第四警分局，分局長陳祥麟說，喝粥時收到結緣小紅包，內有平安米、一元錢幣及「人生卜事」小卡，內文祝詞彷如佛陀加持、量身訂製，2025年一定「蛇」麼都好。

如瑄法師表示，民眾期待治安平穩、交通順暢，由衷感謝員警日以繼夜堅守岡位，讓轄區居民安居樂業迎接農曆新年到來。

員警喝粥還收到結緣小紅包，內文祝詞彷如量身訂製。（記者黃旭磊攝）

台中市第四警分局長陳祥麟（右）表示，「吃這碗粥代表快過年了」。（記者黃旭磊攝）

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