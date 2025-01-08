1/15起台64線21.4k-23.2k、台65線7.9k-4.5k科技執法

新北市警察局交通大隊指出，台64線21.4k至23.2k、台65線7.9k至4.5k區間測速執法將於1月15日啟用。（新北市警察局提供）

2025/01/08 14:30

〔記者黃子暘／新北報導〕台64線板橋往中和路段、台65線板橋往新莊路段是新北市重要聯外快速道路，發生許多因為超速而導致的事故，新北市警察局交通大隊指出，台64線21.4k至23.2k、台65線7.9k至4.5k區間測速執法將於1月15日啟用，另外因應「五股泰山輕軌」施工建設，泰山區新五路1段與楓江路口建置科技執法，將於2月5日啟用執法，取締闖紅燈及不依標誌標線行駛等違規。

交大表示，自去年10月起，警察局便針對台64線21.4k-23.2k及台65線7.9k-4.5k使用區間平均速率執法設備蒐集違規數據，統計顯示兩路段的超速情況原先較多，經過2個月的區間測速宣導、盲測期，去年12月份台64線的超速違規情形均顯著減少。

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交大說，台64線板橋往中和路段速限70公里，台65線板橋往新莊路段速限80公里，二處路型筆直，有很多事故的肇因都是因為超速駕駛，而且快速道路屬封閉道路，事故發生就很容易造成道路壅塞，嚴重影響車流運行，呼籲駕駛應遵守道路速限規範；另外，台64線21.4k區間測速起點將採二合一科技執法，同時偵測車輛跨越雙白線行駛，提醒用路人行經時勿違反標線規定變換車道，否則將開罰3000元。

此外，五泰輕軌施工路段周邊易發生交通事故，交大指出，地方民意反映於泰山區新五路1段與楓江路口建置科技執法，將於2月5日啟用，取締闖紅燈及不依標誌標線行駛等；去年12月起，警察局開始蒐集違規數據，其中闖紅燈計541件、跨越雙白線計333件、直行車占用轉彎車道多達4904件。

警察局說，路面繪製轉彎指向線箭頭並設有雙白線分隔車道時，該車道為轉彎專用道，僅供車輛左轉或右轉使用，若直行車行駛於該車道，將構成直行車占用轉彎車道的違規行為，提用路人留意。

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