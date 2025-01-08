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    台中太平賓士車把公園當「賽車場」 警追捕壓制毒蟲

    太平警方在一江橋附近壓制歹徒。（圖片擷取黑色豪門企業）

    太平警方在一江橋附近壓制歹徒。（圖片擷取黑色豪門企業）

    2025/01/08 00:05

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中警方7日傍晚於太平區追捕毒品及詐欺通緝嫌疑人，歹賭駕乘賓士S系列高檔轎跑車，失速逃亡撞毀坪林森林公園停車場柵欄，民眾拍下影片驚呼「把公園當賽車場」，該車逃逸數公里後於一江橋附近失控撞上路旁車輛，警方逮捕車內3男1女，其中2男為毒品及詐欺通緝犯，於車內起出空氣槍及刀械，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送台中地檢偵辦。

    「哇列，把坪林公園當賽車場」，民眾將警騎追捕賓士車撞毀柵欄影片po上脆「Threads」等社群平台，從影片中可見，警方騎機車追捕飆速賓士轎車，該車撞斷停車場柵欄逃逸，直到於東平路近一江橋失控撞上路旁車輛，警方上前壓制歹徒才停車。

    太平警分局表示，坪林派出所員警巡經坪林森林公園，發現賓士自小客車行跡可疑，見警隨即加速駛離，經示意攔停未果，尾隨呼叫線上警網支援，於一江橋前失控撞上車輛，警方壓制犯嫌後，盤查車內3男1女，其中張男（25歲）為毒品通緝犯、廖男（26歲）為詐欺通緝犯，警方於車內起出2把空氣槍、2把刀械及二級毒品安非他命（毛重57公克）、二級毒品依托咪酯煙彈（毛重22公克），另查獲k盤及吸食器。

    坪林派出所長吳忠哲說，車內另有黃男子（21歲）及陳女（22歲），4人對案情避重就輕，全案漏夜偵訊並向上溯源追查毒品來源。

    太平警分局長沈能成表示，毒品犯罪易引發重大犯罪源頭，警方將強力查緝掃蕩，更會向上發展溯源刨根毒品上游，以徹底根絕毒品危害、淨化治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方於車內起出二級毒品安非他命。（讀者提供）

    警方於車內起出二級毒品安非他命。（讀者提供）

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