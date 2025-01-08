渣夫流連酒店 回家繼續糟蹋髮妻

渣夫流連酒店，回家還繼續糟蹋髮妻，終於被提告休夫。（情境照）

2025/01/08 06:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓婦人控訴先生無業，除了沉迷酒店，動輒回家向她求歡被拒就惡言相向，說她外面有男人，她和母親甚至要替先生清償酒店消費數十萬元，還得養家，身心痛苦到了極點，憤而提告休夫，新竹地院判准。

97年底結婚的陳女說，先生張男婚後未久即沾染嗜酒惡習，經常酒後亂性，在家大吵大鬧，猛摔房門，並多次丟擲家中茶杯等器物，讓她恐懼不已。

請繼續往下閱讀...

張男除在家飲酒外，亦經常外出至新竹各大酒店消費，深夜返家還叫醒她，醉言醉語，使她無法入睡，期間曾多次酒醉時求歡，一旦她拒絕，先生即大怒，罵她外面一定有男人才會拒絕，並多次向女兒聲稱「要看好你媽媽，你媽媽在外面有男人！」使她精神上受到極大痛苦。

婆婆多次從旁規勸先生不要嗜酒及沈迷酒店，先生均置之不理。先生於112年3月間即無業在家，家中經濟多由她及母親負擔，因張男常到酒店消費，曾多次積欠酒店消費數十萬元，因無力償還，張男恐債權人前來討債，遂要求她及女兒返回娘家暫時躲避。

陳女說，母親曾替張男償還數十萬元酒店花費債務。因先生長期無業，夫妻感情日趨疏離，二人已分房多年，先生平日睡在已出嫁小姑房間，半夜興起或酒醉歸來，常突然開門向她求歡，因常渾身酒味，被她拒絕，

先生即大吼大叫，痛罵三字經，因她工作是做二休二，常有日班，固定時間睡眠極為重要，先生行為已嚴重影響她生活作息，致睡眠品質不佳，次日工作狀態即受影響，長期以往，肉體上雖未受到傷害，惟精神上幾已難以承受，實已達不堪同居虐待。

陳女偶而返家，張男對她視若無睹，從頭至尾一言不發，將她視為空氣，夫妻形同陌路。為此她決定訴請休夫。

陳女姐姐作證說，張男常常酒後會有暴力行為，常去酒店喝酒，半夜回家後，酒後亂性，不是暴力摔東西、就是會對妹妹有殘暴的行為，他會罵人、摔東西、大吼，也會造成鄰居困擾，這樣的狀況累積很久了，只要妹妹知道晚上先生可能喝酒，就會提前回娘家，即使是半夜也是如此。這樣的生活一直重複，妹妹才會有離婚的念頭。最後法官判准陳女休夫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法