台中男狂追女網友遭拒 連砍對方4刀自己輕生亡

台中市警局婦幼隊長楊俊明（圖右）指出，遇到跟蹤騷擾務必牢記「避免直接正面接觸」等4個原則自保。（警方提供）

2025/01/07 22:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中凌姓男子追求女網友遭拒，多次跟蹤騷擾後，竟持刀砍傷對方，凌男則輕生身亡，市警局婦幼隊統計，去年受理跟騷案件共254件，被害人除以女性占最多，通訊騷擾則為最常見犯罪手法，呼籲受害者勇於對外求助，若遭受跟騷，務必牢記「避免直接正面接觸」等4個原則自保。

這起發生在去年10月，因由愛生恨的案件屬典型的跟騷案，25歲凌姓男子追求大9歲女網友未果，多次跟蹤騷擾，女網友也聲請保護令，豈料，凌男案發當天再度至女網友住處守候，看到對方出現持水果刀砍殺4刀，凌男行凶後跑到處附近大樓頂樓輕生，警消到場人已經無呼吸心跳，送醫不治。

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台中市婦幼隊今天以此案例指出，所幸女網友送醫後並無生命危險，但凌男的恐怖行徑已在她心中造成抹不去的陰影，可見除性騷擾外，跟蹤騷擾也是當今社會亟需重視的問題，例如監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等均為跟騷的態樣。

且據統計，去年受理跟騷案件共254件，被害人以女性占86%為多，年齡集中在31至40歲（占35%）、21至30歲次之（占29%），至於犯罪類型以通訊騷擾占23%最多、尾隨接近占19%次之。

婦幼隊長楊俊明指出，性騷擾與跟蹤騷擾不僅對受害者身心造成極大傷害，也讓社會氛圍充滿恐懼與不安，如何防治是社會大眾必須共同面對的挑戰，當受害者勇敢對外求助，需給予相應的支持與保護，每一次忽視，都是下一次傷害的開始。

若遭受跟騷，務必牢記「避免直接正面接觸」、「提升自我防衛意識」、「冷靜應對尋求協助」及「蒐集證據記錄過程」等4個原則，若情況緊急，應立即撥打110報案專線求助，有相關問題想諮詢時，可撥打分局或分駐（派出）所電話，或下載「警政服務 App」因應自保。

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