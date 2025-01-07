1/7 今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落高雄、新北

1月7日開獎的第113000006期今彩539頭獎開出2注；第113000002期大樂透頭獎則摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/07 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月7日開獎的的第113000006期今彩539頭獎開出2注，由高雄市左營區華夏路1267號「美人魚彩券行」、新北市中和區華新街75號「神奇彩券行」開出，第113000002期大樂透頭獎則摃龜。

第113000002期大樂透中獎號碼「01、08、20、26、29、35。特別號：19」，頭獎摃龜；二獎摃龜；參獎共54注中獎，每注可得4萬1071元；肆獎共130注中獎，每注可得1萬967元；伍獎共2531注中獎，每注可得2000元；陸獎共3235注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬3955注中獎，每注可得400元；普獎共4萬5544注中獎，每注可得400元。

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第113000002期49樂合彩中獎號碼為「01、08、20、26、29、35」，四合摃龜；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3239注中獎，每注可得1250元。

第113000006期今彩539中獎號碼為「13、23、27、31、37」，頭獎共開出2注，每注可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6839注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4545注中獎，每注可得50元。

第113000006期39樂合彩中獎號碼為「13、23、27、31、37」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共252注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬365注中獎，每注可得1125元。

第113000006期3星彩中獎號碼為「057」，壹獎共56注中獎，每注可得5000元。

第113000006期4星彩中獎號碼為「8781」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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