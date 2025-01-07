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    首頁　>　社會

    魚販疑同居人出軌砍11刀殺人 二審支持國民法官刑度判15年

    夏女（紅衣者）到市場找擺攤賣魚的男友邱男（白衣者）談分手，未料遭當街持刀砍殺。（民眾提供）

    夏女（紅衣者）到市場找擺攤賣魚的男友邱男（白衣者）談分手，未料遭當街持刀砍殺。（民眾提供）

    2025/01/07 20:42

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市邱姓魚販向同居人夏女追討債務未果，又懷疑她移情別戀，涉嫌持魚刀砍殺11刀身亡，仍被高等法院高雄分院依家暴殺人罪，判處有期徒刑15年。

    檢方指出，邱男和夏女交往期間，多方資助她生活開銷，後來懷疑她另結新歡，涉嫌動手打人，夏女因而拒絕交往，但邱男卻持續騷擾，她乃向高雄少家法院聲請保護令，並在2023年1月間獲准。

    不料，邱男收到保護令後，變本加厲，於同年3月16日上午，請夏女到他的三民區金獅湖市場魚攤談判時，因她執意分手，兩人發生衝突，邱男涉嫌雙手拿起長約32公分的魚刀，在菜市場當街追殺300公尺後，夏女突然跌倒，被砍殺11刀傷重死亡。

    邱男被高雄地檢署依家暴殺人等罪提起公訴，依法由國民法官審理，並於2024年9月間，被高雄地院判處有期徒刑15年，他不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不當，判決駁回，尚未定讞。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    邱姓魚販懷疑同居人出軌，涉嫌持刀砍殺她身亡，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

    邱姓魚販懷疑同居人出軌，涉嫌持刀砍殺她身亡，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

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