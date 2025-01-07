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    高雄湖內警 「為愛」開賭場 雄檢複訊7萬交保

    警方在高雄市三區民宅查獲自家人開賭場。（民眾提供）

    警方在高雄市三區民宅查獲自家人開賭場。（民眾提供）

    2025/01/07 20:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市警察局湖內分局1名列冊輔導林姓警員，疑協助余姓女友在家中經營麻將賭場，警方獲報不護短，主動報請檢察官指揮偵辦，在林員住處查獲他和3名賭客正在打麻將，且涉及抽頭，警局一次記二大過免職，林員被依賭博罪移送高雄地檢署，檢察官複後喻令7萬元交保、余女無保請回。

    52歲林姓警員原先在林園警分局任職，因出入八大場所被查報，2022年被調至湖內警分局列管，為重點輔導考核對象；分局內部傳聞，林員疑協助余姓女友經營麻將賭場，邀約友人至家中賭博財物，警分局經主動報請雄檢指揮偵辦，6日晚間聲請搜索票至林員住處查緝。

    警方當場查獲林員與3名賭客在打麻將賭博，且涉有抽頭金不法獲利，現場查扣賭資6600元、抽頭金200元及賭具等證物，因此將林員、余女及在場賭客等人，分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦、裁罰。

    據悉，林男疑因心疼女友沒工作沒收入，才會在家中開「衛生麻將」，賭金也不高，多打200元底、50元台，而女友則幫忙跑腿買菸買飲料，順便拿抽頭金作為生活費用，但為了賺一點點螢頭小利，讓林男被警局祭重懲免職，損失千萬退休金，讓同事直呼「有夠不划算」。

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