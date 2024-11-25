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    首頁　>　社會

    男子不滿家防中心安置小孩 出言恐嚇2社工栽了

    王男因不滿社會局家防中心安置他小孩的問題，涉嫌出言恐嚇社工，被橋頭地院判處拘役20天，得易科罰金。（記者鮑建信攝）

    王男因不滿社會局家防中心安置他小孩的問題，涉嫌出言恐嚇社工，被橋頭地院判處拘役20天，得易科罰金。（記者鮑建信攝）

    2024/11/25 23:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市王姓男子不滿社會局家防中心安置他小孩的問題，涉嫌以訊息、電話恐嚇社工和督導員，甚至辱罵畜牲，被橋頭地院依妨害公務罪，判處拘役20天，得易科罰金。

    判決書指出，2023年11月17日下午，被告王男因社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置他次子的問題，而心生不滿，涉嫌傳訊息恐嚇黃姓社工、林姓女社工督導員，要觀察他下班路線，當天晚上，還打電話說「不讓你家好過」等語，甚至恫稱「今天沒有跟小孩視訊，大家都不要離開」等語。

    同月12日，王又利用市府線上即時服務系統陳情，辱罵黃員畜牲，並恫稱：「不讓小孩回家，你發生意外也會是正常」等語。

    案經黃員等報警處理，辦案人員傳喚王到案說明後，依妨害公務罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦檢察官並聲請簡易處刑。

    橋頭地院調查，王男雖坦承犯行，但黃員等人拒絕和解，並審酌他因一時情緒失控恐嚇，家庭狀況不佳，離婚並有2名子女，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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