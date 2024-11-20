涉行賄前警官林明佐 「百億總裁」陳政谷否認犯行再延押2個月

涉嫌行賄林明佐的「百億總裁」陳政谷，法院認為他否認犯行，證詞與其他被告或證人兜不攏，有避重就輕之嫌，裁定再延長羈押2個月。（資料照）

2024/11/20 12:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於今年8月，起訴指控刑事警察局三線二星警政監林明佐（已免職），於擔任台中市刑警大隊長期間，涉收黑錢當「內鬼」，洩密、包庇博弈與洗錢的九州集團，有「百億總裁」外號的九州集團總裁陳政谷，於今年5月羈押禁見，至今已經將近6個月，台中地方法院本月11日開庭時，他全盤否認犯行，且證詞又與其他被告或證人兜不攏、避重就輕，台中地院再裁定他延長羈押2個月，至明年1月22日。

台中地院裁定繼續羈押的理由，包括陳政谷否認犯行，且他犯罪嫌疑重大，涉嫌主持、指揮、操縱犯罪組織罪，是最輕本刑3年以上有期徒刑的重罪，他涉案情節不輕，有事實足認有逃亡之虞；另外，他的供述，又與共犯之間有許多出入，避重就輕，亦有待交互詰問、對質，以釐清本案的共犯分工情形，如果沒有羈押禁見，難以排除他會影響共犯或證人陳述的可能性，又有事實足認有勾串共犯之虞，從本月（11月）23日起，延長羈押2月，並禁止接見、通信等。

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中檢是在今年8月起訴林明佐當內鬼一案，檢方指控，住處藏有1200萬元來源不明現金的林明佐，涉嫌收經營犯罪集團的陳政谷等人現金與洋酒賄賂，免費居住豪宅與駕駛市價462萬元Range Rover（荒原路華）Sport P400豪車，合計收賄或來源不明財產高達4451萬餘元，其中，林明佐當「內鬼」，包庇不法的賭博洗錢與詐欺集團，收受陳政谷等人的現金20萬元、「麥卡倫RED 系列-71 年」威士忌洋酒1瓶（價值258萬元）、無償使用Range Rover Sport P400租賃車（價值462萬元）、免費居住「酒店式公寓」套房等高級住宅。

林明佐並於2021年8月23日至2024年1月31日，把收得的現金贓款，分拆成49筆（多數為每筆45萬元）存入個人帳戶，或向父親借得的金融帳戶，合計收得來源不明現金共4451萬餘元。

中檢並指控陳政谷是九州集團總裁，指揮史鎮康等32人，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並從2017年至2023年5月，以旗下剛谷等公司開發的OnePaid、1177PAY 等第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢，九州集團還把不法所得移轉至翔谷投資公司等10家公司。

對此，羈押中的陳政谷，本月（11月）8日，委託律師林文成發聲明，反指檢方指控不實，誘導媒體錯誤報導，聲明指出，檢察官刻意擴大本案洗錢，及應沒收不法所得總金額為438億餘元，誤導媒體以「堪稱史上規模最大，九州博弈集團洗錢438億，檢偵結起訴」等標題，譁眾取寵，有影響法官心證與大眾視聽之嫌，部分部分媒體又在未查證下，報導陳政谷曾經被綁架、擁有防彈賓利車、組成殺手集團等不實內容，陳政谷曾於開庭時呼籲媒體平衡報導。

中檢則回應說，檢察官嚴守法定程序及恪遵客觀中立角色，翔實蒐證、公正起訴，現仍持續積極公訴蒞庭，呼籲本案應回歸法庭審理程序，有心人士勿利用媒體不當干擾，還給司法獨立審判空間。

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