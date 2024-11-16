男搭高鐵阻通道起口角打女乘客 匕首刺餐桌威嚇後逃逸

不明男子持匕首刺入餐桌。（記者劉慶侯翻攝）

2024/11/16 15:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕高鐵814次列車今日發生男乘客阻礙車廂行進通道和女乘客發生口角糾紛，進而引發持匕首刺餐桌背椅威嚇情事，涉案男子利用列車抵達台北車站時趁亂逃逸。警方目前調閱監視畫面，追查持刀逃逸的男子身分中。

鐵路警察局表示，今日中午11時43分左右，高鐵814次列車停靠苗栗站時，劉姓女子準備進入第10車廂，但因車廂出入口有名陌生男子盤坐在地，阻礙動線，雙方發生第一次口角衝突。

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隨後，劉女索興直接跨越對方進入第10車廂自由座內，不料這名男子走向劉女，並對她咆哮及揮拳攻擊，致劉女右臉頰受傷紅腫。

警方表示，待列車行經板橋至台北區間，這名男子再次上前找劉女理論，過程中男子因情緒激動，遭其他熱心旅客協助勸離至10車18E位置坐下。

但對方情緒持續激動，憤而將其後背包甩至置物架上及地板，從背包內取出1把長度約30公分匕首，大力往10車18D餐桌椅刺入，當時嚇得其他旅客紛紛閃避。男子趁高鐵列車停靠台北站時棄械逃逸。

鐵路警察局台北分局據報，派員到案發車廂勘查採證完畢並扣押匕首，將送往台北市警察局保安科鑑定是否違反「槍砲彈藥刀械管制條例」標準。

警方正積極調閱附近監視器畫面，釐清持刀男子逃逸動線及身分，將依違反恐嚇公眾罪偵辦。

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