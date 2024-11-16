台中通緝犯逃避兵役 瞎掰「要先入獄服刑」被打臉

方男宣稱他想先入獄服刑，中檢卻打臉說，方男根本沒入獄，而是逃亡被通緝。（記者張瑞楨攝）

2024/11/16 12:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲方姓男子應於今年4月入伍，服役4個月的陸軍常備兵役，但他卻沒有報到服役，被台中市政府函送法辦後，他宣稱自己先收到入獄通知書，先於今年2月向台中地檢署報到入監服刑，不料，檢方調查卻發現，他根本沒報到入獄，而是潛逃被通緝，至今年5月才被抓到發監執行，台中地方法院認為他說謊，觸犯妨害兵役治罪條例的妨害徵集罪，判處徒刑2月，可易科罰金。

判決書指出，20歲的方姓男子，明知役齡男子應受徵兵程序，台中市政府3月12日發出陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，方男應於今年4月22日上午8時10分到社區的活動中心集合，一起到台南大內陸軍步兵第117旅報到服役，期間為4個月，但他收到徵集令，卻沒有按時報到，被台中市政府函送法辦。

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台中地檢署偵查時，他宣稱有收到徵集令，但他沒有妨害兵役的犯行，辯稱說，因為他有刑案，入獄執行的傳票先寄來，他想要先於今年2月7日入監服刑，所以沒有於4月22日報到服役。

不料，中檢調查卻發現，他根本就沒有在2月7日向中檢報到執行入獄，反而是被中檢發布通緝，一直到5月8日才被警方緝獲歸案後發監執行，足以認定他宣稱2月7日入監服刑，全都是謊言。

台中地方法院認為他明知服兵役是役齡男子應盡的義務，竟無故未依規定報到，妨害國家對於兵役事務的有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行的公平性，損及潛在國防動員兵力，不過，他於法院審理時坦承犯行，依妨害兵役治罪條例的妨害徵集罪，判處徒刑2月，可易科罰金6萬元與上訴。

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