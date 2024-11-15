草屯醉男撞2女騎士 還喊「拿棺材埋一埋就好」逃逸

白衣男連撞兩部機車，停車下來還大聲咆哮「拿棺材埋一埋就好！」後來則騎機車離去。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

2024/11/15 17:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮大觀市場商圈，今日中午有疑似酒後騎機車的男子，先撞倒同向女騎士，再猛力撞擊到對向機車，女騎士倒地不起，而該男撞到人還嚷著「拿棺材埋一埋就好！」隨即騎車離去，兩名女騎士都受傷，草屯警方已以車牌追人，揪出肇逃的騎士。

草屯鎮芬草路一段、俗稱「大觀市場商圈」，中午近12點有男子騎機車行經靠近中山街口不遠處的路段，當時車速很快，先撞到同向1名女騎士，因撞擊力道強，機車一偏再撞對向機車，女騎士被撞擊後人車倒地不起。

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攤販和行人聽到砰的撞擊聲，有人趕緊探看女騎士傷勢，有人打119，有人則叫喚女騎士，了解她有無昏迷，而現場有民眾在男騎士連撞兩部機車之際，有聽到該男子下車嚷嚷「拿棺材埋一埋就好！」而其身上飄出酒味，該男子大聲叫嚷後，後來繼續將機車騎走。

草屯警方表示，該名男騎士連撞兩部機車，警方會調閱監視器畫面找到該機車，通知車主到案說明，了解肇事者是否就是車主，並追究肇事者責任。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

有店家監器有拍到白衣男撞機車，女騎士倒地的畫面。（圖擷自「草屯人」臉書社團）

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