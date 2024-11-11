光棍節喜獲800萬！11/11威力彩摃龜 今彩539頭獎落台中、彰化

今晚（11月11日）開獎的第113000271期今彩539頭獎開出2注，第113000091期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/11/11 22:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月11日）開獎的第113000271期今彩539共開出2注，由台中市霧峰區中正里中正路913號1樓「有錢尚勇彩券行」、彰化縣鹿港鎮玉順里後寮巷79之2號「金富富彩券行」開出，每注可得800萬元；第113000091期威力彩頭獎摃龜。

第113000091期威力彩中獎號碼為「第一區：03、08、09、17、28、33。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎共201注中獎，每注可得4000元；陸獎共1479注中獎，每注可得800元；柒獎共2773注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4182注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬205注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1454注中獎，每注可得100元。

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第113000271期今彩539中獎號碼為「07、14、20、24、26」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共206注中獎，每注可得2萬元；參獎共6942注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6774注中獎，每注可得50元。

第113000271期39樂合彩中獎號碼為「07、14、20、24、26」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共222注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8574注中獎，每注可得1500元。

第113000271期3星彩中獎號碼為「863」，壹獎共57注中獎，每注可得5千元。

第113000271期4星彩中獎號碼為「2015」，壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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