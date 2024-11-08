南警小隊長越南法式麵包店賭大老二 記大過調非主管職

南警交通大隊的小隊長，在越南法式麵包店玩牌遭舉報，警方搜查後移送法辦，記大過調離主管職。示意圖。（資料照）

2024/11/08 17:24

〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局交通大隊的小隊長跟妻子的朋友在越南餐飲店玩撲克牌賭大老二，疑遭人檢舉，南警督察室持搜索票抓人，從在場8人桌上、身上起出一共6000元，南警將重懲記大過、調地、調整非主管職，連帶處分中隊長小過一次。

據了解，這名小隊長剛從某分局調任交大，長期以來，他的績效表現沒有缺失，與部屬相處未傳出問題，之前曾兼辦總務業務，協助警察機關維護；小隊長的家境沒有困難，因為妻子認識一些新住民朋友，加上最近常買越南法國麵包，他常去一間越南餐飲店與這些朋友打撲克牌。

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南警接獲舉報，昨天（7日）持搜索票到越南餐飲店搜索，查獲小隊長參與賭局。當時，牌桌上都是零錢與百元鈔，加上在場8人身上的現金，一共約有6000元，警方認定有賭博嫌疑，訊後將8人以刑法賭博罪移送。

針對賭場查緝，警方目前以賭場人數、賭金與是否有營業登記作為積分，再用積分區分A到E級賭場，小隊長參與的賭局，約落在D至E級賭場。

警方指出，越南餐飲並非治安管制場所，但無論賭局人數、賭金多寡，警察參與賭局，嚴重違反警紀，會配合督察室祭出重懲，端正警察風紀。

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