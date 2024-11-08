因應中國海上灰色侵擾、走私偷渡 海巡署祭最高20萬元通報獎金

海巡署即日起祭出最高20萬元的獎金制度，鼓勵民眾積極通報海上不法活動。（海巡署提供）

2024/11/08 13:09

〔記者邱俊福／台北報導〕海巡署為杜絕中國以快艇等各式灰色地帶襲擾手段，以及強化查察走私偷渡，建構更嚴密的海域、海岸通報網絡，即日起祭出最高20萬元的獎金制度，鼓勵民眾積極通報海上不法活動，無論漁民、釣客，或經常接觸海域活動的民眾，只要發現可疑海上目標，可立即撥打海巡「118」免費報案專線，均有機會獲得豐厚獎金。

海巡署表示，面對海上日益頻繁的異常活動與潛在威脅，除持續強化勤務作為，以及提升科技裝備外，在海巡人力有限、海上民力無窮下，呼籲國人提高海域安全意識，對周邊海上異常活動保持警覺，發現可疑情況，立即通報海巡單位，為守護台灣海域盡份心力。

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檢舉獎金制度方面，首先對於「海域、海岸檢舉而查獲案件，每案最高新台幣20萬元」；偷渡犯部分，中國籍每名新台幣5萬元、本國或外國籍每名新台幣1萬元。逃犯、現行犯部分，每名獎金新台幣3千元。殺人、海盜、縱火、挾持或其他刑事案件部分：每案獎金新台幣3千至20萬元。

其次「主動協助海巡偵防工作，每案最高新台幣5萬元」；通報及協助蒐證外國與中國軍（潛）艦、公務船、科研船及20噸級以下異常目標進入我國海域，經查屬實，每案新台幣3千元。提供海域、海岸走私偷渡犯罪線索，對案件偵辦確有助益，每案最高新台幣5萬元。

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