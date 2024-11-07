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    首頁　>　社會

    男子行車糾紛亮假調查證 騎士PO網引來國安單位關注

    高男拿出偽造的國安局調查證，反被游姓騎士拍攝後PO上網。（擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    高男拿出偽造的國安局調查證，反被游姓騎士拍攝後PO上網。（擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    2024/11/07 21:05

    〔記者吳昇儒／新北報導〕50歲高姓男子今日上午8時許，駕車行經新北市汐止區大同路1段、中興路口時，未依標示停等，還對著前方的游姓機車騎士猛按喇叭，雙方引起口角衝突。過程中高男亮出皮夾中印有國安局的調查證，被游男拍下並將影片PO網。警方接獲通報，通知雙方製作筆錄，全案將依冒用公務人員服飾徽章、官銜、偽造文書等罪偵辦。

    警方獲報後依影像拍攝時間、地點調閱周邊監視器，依車牌追人，成功找到高姓司機及游姓騎士，並通知兩人到案說明。

    偵辦人員調查，游姓騎士依照標示行經路口時，先停車再行駛，但後方的高姓駕駛卻猛按喇叭超過3次。游男向前理論時，高男竟又拿出皮夾秀出疑似國安局人員證件，過程被游男發布於網路。

    據悉，國安單位進行網路巡察時，發現該段影片，經查證後認定拿出證件的高男並非單位同仁，隨即依照案發地點通知警方，請警方協助偵辦。

    警詢後，認為高姓駕駛已涉犯冒用公務人員服飾、徽章、官銜及偽造文書罪，將依法函送法辦。而高男行駛路口按鳴喇叭超過半秒鐘，且連續按鳴超過3次，已觸犯道路交通管理處罰條例，將依法開罰6百元；另他未依規定繫安全帶，也對他開罰1500元。

    此外，影片中也拍攝到，高男手持吸食、點燃香菸，若事後認定影響他人行車安全時，將依道路交通管理處罰條例處6百元罰鍰。

    高男拿出偽造國安局調查證，被游姓騎士拍攝後PO上網，引來國安人員關注，通知警方偵辦。（擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    高男拿出偽造國安局調查證，被游姓騎士拍攝後PO上網，引來國安人員關注，通知警方偵辦。（擷取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

    高男亮出的偽造國安調查證，連日期都有修改痕跡。（記者吳昇儒翻攝）

    高男亮出的偽造國安調查證，連日期都有修改痕跡。（記者吳昇儒翻攝）

    高男亮出的調查證，後面還有寫著任期。（記者吳昇儒翻攝）

    高男亮出的調查證，後面還有寫著任期。（記者吳昇儒翻攝）

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