高雄變態男誘騙少女拍裸照 再逼她裸體自食大便

高雄惡男 誘騙7名少女自拍裸照，拿到性影像後再逼其中一名少女自拍全裸吃大便。示意圖（資料照）

2024/11/06 13:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子在網路一人分飾兩角，誘騙7名未成年少女拍下大量裸照供他欣賞，或是以高價手機為報酬，拐騙少女與他發生性行為，其中一名未成年少女還因自願提供裸照給陳男後，擔心裸照外流，被陳男逼迫拍下210部、136張全裸吃下自己大便的影像，高雄地院依違反兒少法重判13年8個月。

判決指出，陳姓男子從2011年起，陸續在網路上以一人分飾兩角的手法，與7名未成年少女結為好友後，再慢慢以「大哥哥開導小妹妹」的方式，替青春期的少女們解決生活難題，讓少女們逐漸卸下心防，讓多位少女自願把裸照提供給陳男欣賞。

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陳男拿到少女裸照或性影像後，進一步要求少女們再自拍更多、更露骨的照片給他，如果不同意，陳男就會威脅要把手上現有的性影像散播出去或對家人開槍，少女們擔心家人安危和私密照被外流，只能被迫同意拍下更多照片；其中，一名女少還被陳男逼迫自拍210部、136張全裸拿情趣用品、蓮蓬頭等物體插入肛門，以及裸體食用自身排洩物等內容的影像。

另有未滿16歲的一名少女聽信陳男謊言，以2萬元跟陳男相約援交，結果完事後陳男賴帳沒給錢，還騙少女說下次再援交時，會買一部高價手機給她，作為兩次性交易的代價，結果陳男吃完一次就落跑。

由於受害少女遍及台北、新北、高雄、屏東等地，多位少女報案後，檢警透過陳男IP查詢身分和地址時，發現他落腳大寮某民宅，當警方上門查緝時，發現陳男是租客，害房東差點被誤會為惡狼；檢警共查扣多達千部、容量高報數百G的性影像，並清查出有7名未成年少女受害。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，但卻沒有跟被害少女們達成和解，法官認為他嚴奢損害少女們身心健康與人格發展，因此依違反兒少法重判他徒刑13年8月，可上訴。

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