男藏「喪屍煙彈」拒檢撞車 他落跑、友人暈頭被逮

陳男最後在新北市三重區撞擊路邊車輛，陳男逃逸無蹤、友人徐男被警方制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/11/06 13:03

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕陳姓男子開車搭載37歲徐姓友人，5日深夜11點多因轉彎未打方向燈被員警攔查，陳男一路飛車從桃園往新北市逃竄，桃園、新北警網合力追捕，陳男凌晨1點多在三重區衝撞路邊車輛後棄車，與徐男分頭逃逸，徐男因撞擊力道過大導致頭暈、看不清，被趕抵的警方當場逮捕，陳男車內查獲「喪屍煙彈」毒品，全案將移請地檢署偵辦，也持續追緝逃逸的陳男。

警方表示，桃園警分局小檜溪派出所員警當時在桃園區寶山街發現陳男駕駛的自小客轉彎未打方向燈，進行攔查勸導時陳男不願配合且立即高速逃逸，追捕過程還意圖衝撞員警，員警立即通報攔截圍捕。

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陳男駕車往龜山迴龍方向逃竄，沿途蛇行、闖紅燈，在路口停等紅燈的車輛擔心遭波及，趕緊開上人行道讓陳男通過，陳男為躲避員警攔截竟直接開進加油站，員警一路掌握陳男車輛位置，同時通報友軍單位協助攔查，包括龜山警分局、新北市三重警分局等警網均加入追緝。

陳男最後在三重區撞擊路邊停放車輛，陳男車輛及路邊無辜遭撞車輛車頭全毀，陳男及徐男隨即下車分頭逃逸，徐男因撞擊力道導致頭暈、看不清，員警到場迅速將他制伏，但陳男已逃逸無蹤，車內發現俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，徐男否認毒品是其所有，警方訊後將他移送地檢署偵辦，並將持續查緝陳男到案。

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陳男駕車高速逃逸，一路蛇行、闖紅燈，甚至直接開進加油站。（記者鄭淑婷翻攝）

陳男駕車高速逃逸，一路蛇行、闖紅燈，甚至直接開進加油站。（記者鄭淑婷翻攝）

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