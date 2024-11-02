颱風康芮襲台 造成3死690傷

中橫83K大天坑空拍畫面曝光。（谷關工務段提供）

2024/11/02 16:41

〔中央社〕中央災害應變中心表示，颱風康芮離台，統計至今天下午累計3死690傷，災情共1萬餘件，新增108件，路樹倒塌最多。新增1死為桃園市觀音區外籍移工從工作平台摔落送醫死亡。

中央災害應變中心下午召開颱風康芮第11次工作會報，由副指揮官、消防署長蕭煥章主持。依報告，人命傷亡共3人死亡690人受傷，受傷增加73人。

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死亡部分，南投縣仁愛鄉的1名56歲泰國籍女性開車被倒塌樹木壓傷送醫不治，台北市內湖區1名48歲男性騎車遭倒塌電線桿壓倒送醫不治。

新增死亡部分，桃園市政府消防局10月31日下午獲報，觀音區國建三路附近有外籍移工在工作平台摔落，送醫急救，經院方搶救後不治死亡，今天上午11時與桃園消防局聯繫改認列此次颱風災情。

中央災害應變中心表示，針對傷亡部分累計690人受傷上次617人，新增73人；颱風釀成一般災情累計1萬831件，處理中939件，新增108件；有4縣市開設收容所10處，安置155人，包含基隆、桃園、高雄、花蓮。

中央災害應變中心指出，新竹縣尖石鄉司馬庫斯因斷橋、桃園市復興區嘎拉賀部落因道路中斷、花蓮縣秀林鄉富世村西寶地區因道路中斷，3處成為孤島。司馬庫斯既有公所物資存放點，安全存量足夠達10天。

至於公路災阻路段，中央災害應變中心表示，包含台中市和平區台8臨37線（中橫便道）路基毀損，預計於7日搶通。臺中市和平區台8線雙向（靈甫橋），因泥流阻斷，預計於今天下午搶通。

台中市和平區台8線（梨山路段）路面塌陷掏空，預計5日下午搶通；南投縣仁愛鄉台8線（碧綠溪路段）上邊坡坍方阻斷，預計4日中午搶通，南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K榮興路段，因路樹倒塌，預計4日中午搶通等共13處。

中央災害應變中心表示，全台曾停水6.3萬餘戶，停水中1240戶在花蓮，估2日晚上8時完成供電。全台曾停電95萬餘戶，待修復3.2萬餘戶，估3日近下午5時完成供電。

中央災害應變中心指出，至2日上午11時，農業總損失新台幣約4.8億餘元，雲林縣損失1.7億餘元、花蓮縣損失1.5億餘元較為嚴重，受損以二期水稻較嚴重，其次 為蒜頭、食用玉米、番荔枝及落花生等。

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