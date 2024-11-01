騙年輕人到柬埔寨當「豬仔」要付泰達幣才脫身 3人蛇判刑

一名年輕人被騙到柬埔寨從事詐騙，支付5000顆泰達幣才脫身，3名人蛇被台中地院判刑，圖為警方於機場反詐宣導的畫面。（資料照）

2024/11/01 15:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子等3人，2022年間夥同共犯，以月薪4萬元以上的文書打字工作，誘騙涉世不深的台灣年輕人到柬埔寨當「豬仔」，一名男性年輕人同年7月被騙到柬埔寨「波哥山園」，取走護照並限制行動，被迫從事詐欺，未達業績會被體罰電擊，這名年輕人聯繫在台灣的親友，支付5000顆泰達幣（折合台幣約16萬元），於同年8月23日獲釋，台中地方法院依共同犯意圖營利以詐術使人出國罪，分別判處3人各1年8月、1年7月與1年8月徒刑，可上訴。

判決書指出，李鴻明等3人，2022年3月間，夥同在逃劉姓男子與年籍姓名不詳的「蕾姊」，合組人口販運集團，李男等3人於臉書（FACEBOOK）等社交軟體刊登徵才廣告，以出國任職高額薪資的文書工作，或以海外旅遊打工的話語術，欺騙失業或涉世經驗不深的年輕台灣人到柬埔寨，這個集團還提供辦護照的費用、去程機票，3人主要負責協助辦護照，監控與載送受騙民眾到機場。

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同年7月19日，李男等人接獲劉男（潛逃中）指示，在臉書刊登柬埔寨某公司，以月薪4萬元，徵求打字客服人員的不實國外徵工訊息，一名台灣年輕人見廣告而心動，於同年月29日被安排搭機到柬埔寨金邊機場。

這位年輕人一到金邊機場，立刻被犯罪集團接到柬埔寨波哥山園區，護照立刻被取走，被要求僅能在受監控的特定區域活動，並需從事詐騙工作，每日工作逾10小時（每日下午1時至深夜11時，未達業績需加班至24時），犯罪集團還恐嚇，業績未達標準，會被體罰電擊，這位年輕人想回台灣，犯罪集團成員要求他需支付5000顆泰達幣（USDT，目前折合台幣將近16萬元），他只能聯絡在台親友，協助轉帳5000顆泰達幣到指定的虛擬貨幣電子錢包後，同年8月23日獲釋搭機返台。

台中地院審理時，律師辯護說，被告不是犯罪集團核心人員，也不認識本案的主謀，只是受委託協助被害年輕人出國，僅構成幫助犯，法官卻認為，3人與犯罪集團其他成員，共同達成犯罪目的，這不是只有提供犯罪助力的幫助行為，而是相互利用，於犯罪中分工，應以共同正犯論處。

不過，法官也認為，刑法的意圖營利以詐術使人出國罪，法定刑為「3年以上10年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金」，刑責極為嚴峻，但3人惡性比主謀、核心份子低，犯後均坦承犯行，態度尚佳，且已與被害人和解，有彌補犯罪損害的誠意，分別判處3人各1年8月、1年7月與1年8月徒刑，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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