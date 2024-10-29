2歲男童慘遭父虐死甚至水管插肛門 母傷害犯行二審仍判2年

謝姓男童父母抱著傷重的謝童到醫院掛急診。（資料照，民眾提供）

2024/10/29 16:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名2歲餘的謝姓男童遭到陳姓父親多次凌虐傷害，陳男甚至拿水管插謝童肛門灌水施虐，行徑惡劣；謝姓母親也有傷童犯行。2023年10月間謝童傷重被父母送醫急救不治。因謝童身上有許多傷勢，腹部疑遭重擊肝損傷、胃破裂，醫院懷疑是遭凌虐致死報警，檢警追出父母涉案，生父是主要凌虐者。

檢警查出陳男（檢方另依傷害致死罪起訴）是對謝童主要的傷害凌虐者、謝女也有傷害犯行，一審判謝女兩年徒刑，檢方不服上訴，29日二審認一審量刑妥適、駁回檢方上訴；此案還可上訴。

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一審判決指出，2021年7月出生的謝童，曾於2022年間疑遭虐待，被台南市府家暴防治中心安置到2023年7月下旬，之後謝童回到原生家庭、與陳姓父親及謝姓母親共同住在平價飯店。

謝母因認為兒子不服管教，從2023年7月到10月間曾用綿繩綑綁兒子雙手手腕4次、打兩次耳光；而有吸毒惡習的陳姓父親也覺得兒子不服管教，長期凌虐傷害謝童，除了綁謝童手腕，陳男甚至拿蓮蓬頭水管插入兒子肛門灌水至少兩次、抓捏兒子生殖器、抓謝童伸到窗口威脅要丟下1樓、手打後腦勺、以熱熔膠條打手腳等，造成謝童全身多處傷勢。

2023年10月18日某時，謝母外出工作時，陳男涉重擊謝童腹部，造成肝損傷、胃破裂，胃內容物流出500毫升到腹腔造成腹膜炎引發敗血性休克，同日晚間近8點許，謝母與陳父察覺兒子沒有反應，急送醫搶救仍不治。

台南地院以成人故意傷害兒童罪判謝母2年徒刑，檢方認為判得過輕、上訴。高等法院台南分院合議庭審認謝母起初雖否認，但後來坦承犯行、並清楚陳述同居陳男對謝童的暴行，有助案情明朗，可見悔悟之心；因陳男有吸毒惡習、不事工作，只靠謝女外出工作勉強餬口，陳男還會以孩子安全威脅謝女，她外出工作時不知陳如何凌虐兒子，對兒子感到很愧疚。

合議庭並說，謝女雖另有6次虐待另名孩子被通報，但這6次虐行不在此案起訴範圍，合議庭無法審酌，加上參考台南市府社工意見等判謝女兩年徒刑，並非無據，不是只依謝女犯後態度作為量刑唯一考量。

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